Siebenhoferová víťazkou aj druhého zjazdu v Cortine d’Ampezzo, na štarte aj legendárna Vonnová

CORTINA D’AMPEZZO 19. januára (WebNoviny.sk) – Rakúšanka Ramona Siebenhoferová zopakovala v sobotu svoj triumf z piatkového zjazdu žien v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2018/2019 v talianskej Cortine d’Ampezzo.

Dvadsaťsedemročná Siebenhoferová si pripísala druhé kariérne víťazstvo v pretekoch SP. Na druhom mieste finišovala jej krajanka Nicole Schmidhoferová s mankom iba 4 stotín sekundy za víťazkou. Tretia Ilka Štuhecová zo Slovinska zaostala za prvým miestom o 51 stotín sekundy.

Shiffrinová líderkou

„Ak mám byť úprimná, moja jazda nebola úplne čistá a dokonalá. Netušila som, na aké miesto to bude stačiť. Ako však pretekárky za mnou postupne prichádzali do cieľa, začalo mi byť jasné, že to stačiť bude. Čo sa týka Nicole, neverila som, že bude za mnou, keďže na poslednom medzičase ešte viedla. Ďakujeme našim servismanom, ktorí nám pripravili rýchle lyže napriek chybičkám, ktoré sme urobili,“ povedala Ramona Siebenhoferová v prvom interview v cieli, cituje ju aj športový portál laola1.at.

Líderkou celkového poradia SP suverénne zostáva napriek neúčasti v Cortine d’Ampezzo Američanka Mikaela Shiffrinová. Pred Slovenkou Petrou Vlhovou má náskok 496 bodov. V disciplíne zjazd je aj naďalej na čele poradia Rakúšanka Nicole Schmidhoferová, pred druhou Siebenhoferovou má minimálny náskok 8 bodov.

Ledecká na ôsmom mieste

Na štarte sobotňajších pretekov sa predstavila aj legendárna Lindsey Vonnová. Tridsaťštyriročná Američanka sa na svahy vrátila po zranení, ktoré utrpela v novembri, keď si na tréningu spôsobila úraz kolena.

K piatkovej 15. priečke pridala v sobotu 9. miesto s odstupom 1,36 s za víťazkou . Skvelé ôsme miesto si pripísala Češka Ester Ledecká (+1,26), čo je pre olympijskú šampiónku v super G druhý najlepší výsledok kariéry v zjazde.

„Na rozdiel od včerajška som sa vyhla väčšej chybe. Bolo to už lepšie, ale stále mi chýba istota. Skoky mi ešte robili problémy, pravé koleno sa ozývalo. Najbližšie v Garmischi nebudú skoky, preto verím, že to bude lepšie. Už zajtra to môže byť lepšie v super G, keďže ten som viac trénovala ako zjazd,“ zhodnotila Vonnová.

Rekordérom je Stenmarková

Dvojnásobná svetová šampiónka Vonnová je s 82 víťaznými pretekmi vo Svetovom pohári historickou líderkou medzi ženami. Absolútnym rekordérom je Ingemar Stenmark s 86 víťazstvami a práve túžba predstihnúť legendárneho Švéda prinútila Vonnovú predĺžiť si kariéru ešte o jednu sezónu.

Pôvodne chcela skončiť po februárových zimných olympijských hrách v Pjongčangu, kde vybojovala bronz v zjazde. V kráľovskej disciplíne je aj olympijskou šampiónkou z Vancouveru 2010.

V 52-člennom štartovom poli nefigurovala v sobotňajších pretekoch žiadna slovenská reprezentantka.