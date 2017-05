Nezaradení poslanci kritizujú Ficov balíček, darčeky premiéra zaplatia opäť zamestnávatelia

BRATISLAVA 2. mája (Webnoviny.sk) – Nezaradení poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý, Viera Dubačová, Katarína Macháčková, Jozef Mihál, Simona Petrík, Zuzana Zimenová a Oto Žarnay kritizujú, že darčeky premiéra Roberta Fica zaplatia opäť zamestnávatelia.

Účet zatiahnu zamestnávatelia

Vláda podľa nich neprichádza so žiadnymi systémovými riešeniami vysokého daňovo-odvodového zaťaženia práce, ale využíva situáciu na trhu práce na to, aby vylepšila situáciu zamestnancov na účet zamestnávateľov.

“Ignoruje pritom priamy nástroj zvýšenia mzdy desaťtisícom vlastných zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom sektore a ktorých tabuľková mzda začína na 295 eurách a je teda výrazne nižšia ako minimálna mzda v súkromnom sektore,” upozorňujú poslanci.

Náklady na zvýšenie minimálnej mzdy, príplatkov za prácu cez víkendy a cez noc majú niesť zamestnávatelia. “Vláda opäť neprispeje ničím, žiadne zníženie daní ani odvodov pre zamestnancov neoznámila. Celý účet zatiahnu zamestnávatelia,“ uviedol poslanec Jozef Mihál.

Chcú diskutovať s Richterom

Siedmi nezaradení poslanci žiadajú, aby sa výhody vzťahovali aj na zamestnancov verejného sektora. Po odmietnutí ich zákona, ktorý mal za cieľ dosiahnuť spravodlivejšie mzdy aj pre verejných zamestnancov, ohlásili podanie rozličného zaobchádzania na Ústavný súd SR.

“Verejní zamestnanci, kuchárky, opatrovatelia v sociálnych službách alebo školníci sú dnes tá skutočná pracujúca chudoba. Verejný sektor sa stáva čoraz menej atraktívnym, keďže mzdové podmienky sú pri raste miezd v súkromnom sektore čoraz väčšie,“ zdôraznila Zuzana Zimenová.

Poslanci chcú využiť avizovanú ochotu ministra práce Jána Richtera diskutovať o zavedení otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Rovnaký zákon totiž predložila do parlamentu na májovú schôdzu poslankyňa Simona Petrík.

“Minister Richter zareagoval na dopyt občanov a Európskej komisie po zavedení platenej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Budem rada diskutovať o návrhu, no dopredu chcem upozorniť na to, aby otcovská nebola hradená zamestnávateľom, ale Sociálnou poisťovňou, ako to navrhujem vo svojom zákone,” povedala.