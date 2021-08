Sieť domácich potravín FRESH Plus spúšťa zálohovanie so svojím prvým recyklomatom ešte predtým, ako je to povinné

Najväčší domáci veľkoobchod na Slovensku spúšťa zálohovanie jednorazových obalov v predstihu. Zákazníci už dnes využívajú prvý recyklomat, ktorý dodala spoločnosť TOMRA.

Spoločnosť Labaš s.r.o., najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku, predstavuje novinku v podobe recyklačných automatov. Tie do prevádzok maloobchodných potravín FRESH Plus dodala spoločnosť TOMRA Collection Slovensko.

„V našich predajniach FRESH Plus dbáme na to, aby sme používali najmodernejšie a najekologickejšie zariadenia. Preto sme radi, že prvým skúšobným recyklomatom dávame zákazníkom šancu, dať koniec pohodeným nápojovým obalom už dnes. Uvedomujeme si, že aj my sme zodpovední, v akom prostredí žijeme dnes a v akom prostredí budú žiť naše deti,” vraví marketingový riaditeľ Miroslav Labaš ml. zo spoločnosti Labaš s.r.o.

Foto: FRESH Plus

Prvou prevádzkou, kde sa recyklomat objavil, sa stal FRESH Plus na Moldavskej ceste v Košiciach. „Plánom našej spoločnosti je osadiť recyklomaty na zber PET fliaš a plechoviek od preferovaného partnera TOMRA. Navyše, recyklomaty budú štandardom pri každej novootvorenej predajni,” upresňuje Miroslav Labaš ml.

TOMRA vďaka spolupráci s Labaš s.r.o. opäť rozširuje pole svojho pôsobenia na Slovensku a recyklomaty prináša aj do domácich potravín. „Sme veľmi radi, že zákazníci po celom Slovensku sa budú môcť spoľahnúť na naše recyklomaty aj v prevádzkach FRESH Plus. Je zároveň úctyhodné, že náš partner spúšťa zber obalov a prevádzku prvého recyklomatu ešte pred zákonom stanoveným termínom, teda pred začiatkom budúceho roka,” vraví Juraj Otta, komerčný riaditeľ TOMRA Collection Solutions.

Informačný servis