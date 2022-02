Sieť ESN podpísala viacročnú dohodu s Európskou komisiou, svoju sieť rozširuje aj na Slovensko

Platforma European Social Network (ESN) podpísala s Európskou komisiou dohodu na ďalšie programové obdobie – 2022 až 2025. V tomto období bude ESN pokračovať v spolupráci s členmi z verejného sektora s cieľom pomôcť im identifikovať oblasti strategických reforiem, do ktorých môžu nasmerovať zdroje. To znamená vytváranie nových profesií, rozvoj a odbornú prípravu pracovníkov, zlepšovanie domácej starostlivosti, investície do technológií, vytváranie reťazcov starostlivosti medzi organizáciami verejnej správy. Celkovo táto práca zahŕňa spoluprácu relevantných inštitúcií na miestnej, národnej a európskej úrovni s cieľom zaviesť najnovšie štandardy kvality v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v miestnych komunitách.

ESN je sieťou, ktorá združuje viac ako 150 organizácií z 35 krajín Európy aj mimo nej, ktoré sú špecificky zodpovedné za verejné sociálne služby a inklúziu, s cieľom podporiť výmenu poznatkov a prispieť k formovaniu stratégií v tomto sektore.

V roku 2022 sa chce ESN sústrediť na rozšírenie svojej lokálnej pôsobnosti a rada by umožnila aj slovenským orgánom verejnej správy, inštitúciám, ako aj ďalším organizáciám využiť, čo ESN ponúka, v svoj prospech.

V prípade členstva v ESN môžu orgány verejnej správy a inštitúcie zdieľať svoje odborné znalosti a ovplyvniť európsku a národnú stratégiu, získať inšpiráciu a podporu pri svojich vlastných programoch, ako aj zdieľať osvedčené postupy z praxe s kolegami z celej Európy. Prostredníctvom pracovných skupín vytváraných v rámci ESN, seminárov a každoročnej Európskej konferencie o sociálnych službách sa členovia majú možnosť dozvedieť o najnovšom vývoji v oblasti sociálnych služieb, napríklad v oblastiach ako sú inovácie v sociálnych službách, digitalizácia, ako môžu sociálne služby získať prístup k financovaniu z fondov EÚ, integrovaná starostlivosť a podpora a tiež aktuálne výzvy v dôsledku krízy COVID-19 a spôsoby, ako ich prekonať. Môžu sa tiež uchádzať o udelenie jednej z európskych cien za sociálne služby a zúčastňovať sa na školeniach a strategických konzultáciách.

„Sme radi, že môžeme pokračovať v spolupráci s Európskou komisiou. V posledných rokoch čelili verejné sociálne služby jedinečným výzvam. Pomáhame im prispôsobiť sa, byť odolnejšími a nájsť najlepší prístup a prostriedky financovania pri dodržiavaní najvyšších štandardov kvality v prospech občanov. Od roku 2022 sa na tieto oblasti zameriame prostredníctvom pracovných skupín pre kvalitu a transformáciu sociálnych služieb a ich odolnosti, pracovnej skupiny pre stratégiu a financovanie z fondov EÚ, ako aj nášho každoročného seminára o integrovaných programoch sociálnej inklúzie. Budeme sa venovať aj osloveniu nových komunít, aby aj tie mohli využívať programy financované z fondov EÚ,“ povedal Alfonso Lara-Montero, generálny riaditeľ siete ESN.

Členstvo v ESN tiež znamená byť informovaný o úspešných projektoch. Na začiatku pandémie COVID-19 vyvinula ESN veľké úsilie na identifikáciu inovácií v oblasti sociálnych služieb. Príkladov od našich členov je veľa, napríklad samospráva v Izraeli zriadila kurzy, ktorých cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti seniorov, a ktoré im pomáhajú naučiť sa, ako môžu využívať online služby štátnej správy a samospráv, objednávať si cez internet potraviny a lieky a využívať rôzne platformy, aby zostali v kontakte s rodinou a priateľmi, a tým dodržiavať sociálne dištancovanie a chrániť si zdravie. Existuje mnoho podobných úspešných príbehov, ktoré sa oplatí šíriť v prospech občanov v celej Európe i mimo nej.

