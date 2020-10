Sieť potravín KRAJ dala nový život 50-ročnej včelnici, podporuje včelárov a predáva výnimočné medy

Už od začiatku pôsobenia siete potravín KRAJ jej nie je ľahostajná príroda, ani poctiví slovenskí výrobcovia. Aj preto naďalej rozširuje svoj projekt Med z našich úľov, v rámci ktorého podporuje rozvoj včelárstva na Slovensku.

Prednedávnom nadviazal reťazec spoluprácu aj so včelárkou Tatianou Kamenskou zo stredného Slovenska. Spoločnosť tak adoptovala ďalších 30 úľov v Banskej Bystrici. Táto včelnica je známa medom, ktorý dosiahol lepšie parametre ako najdrahší manukový med na svete, pochádzajúci z Nového Zélandu. Unikátna potravina od včelárky Kamenskej obsahuje to najlepšie zo sily jarných kvetov, lúčnych bylín a ovocných i lesných stromov. V závislosti od zastúpenia nektáru a medovice sa chuť v priebehu jednotlivých mesiacov, ale aj rokov, líši. Väčšinou je med skôr sviežo korenistý, než veľmi sladký. „Keďže je med známy svojimi blahodarnými účinkami na zdravie človeka, nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. Najmä teraz, počas zimného obdobia, môže pomôcť s chorobami, a zároveň vylepšiť dezerty či sviatočné pečivo,“ povedala Tatiana Kamenská.

Počas minulého roka si spoločnosť KRAJ adoptovala 58 úľov na východe Slovenska. Vďaka ich podpore sa podarilo zachrániť viac ako 50-ročnú včelnicu v malej horskej dedinke Vysoká. Poctivo a s láskou sa o ňu stará profesionálny včelár Igor Štvarták. Aj keď tohtoročné počasie spôsobilo slovenskému včelárstvu najväčší výpadok medu za posledné tri dekády, včelárovi Štvartákovi sa podarilo vyprodukovať med medovicový. Ide o druh, ktorého pôvodcom sú vošky, parazitujúce na výhonkoch rastlín, a nie nektár. Tie vyciciavajú z rastlín šťavu a vylučujú kvapky bohaté na cukor a minerály – včely ich zbierajú, zahusťujú a obohacujú o bielkoviny, a tak vzniká medovicový med. „Pochádza priamo zo smrekových lesov. Je preň typická výrazná chuť a vôňa, ako aj vysoký obsah minerálov a veľmi nízky či dokonca až žiaden obsah peľu,“ uvádza Igor Štvarták.

Výťažok z predaja medu bude slúžiť na ďalšiu podporu rozvoja včelárskeho remesla na Slovensku.

„Práve preto zákazníci nájdu vo vybraných predajniach KRAJ kvalitné tekuté zlato od poctivých slovenských výrobcov, akými sú aj včelári Igor Štvarták a Tatiana Kamenská,“ uvádza Marek Koštrna, marketingový manažér Terno real estate.

Projekt Med z našich úľov pokračuje i naďalej a čoskoro pribudnú ďalšie mená. Aj v súčasnosti hľadá KRAJ poctivých včelárov z celého Slovenska. V prípade, že poznáte včelára, ktorý by mal záujem o spoluprácu so sieťou potravín KRAJ, vyplňte formulár na webe. Viac o aktivite Med z našich úľov nájdete TU.

