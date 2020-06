Sieť potravín KRAJ sa opäť rozrástla. Nová predajňa pribudla v Holíči

Sieť potravín KRAJ dnes otvára prvú predajňu na Záhorí. V poradí už 23. predajňu tejto značky môžu od dnešného dňa navštíviť zákazníci v meste Holíč. Nájdu v nej vysoký podiel slovenských a regionálnych produktov vysokej kvality za primerané ceny, ale aj potraviny vhodné pre ľudí s potravinovou intoleranciou či vegánov.

Novú predajňu potravín KRAJ nájdu zákazníci od dnešného dňa na Hodonínskej ulici č. 15 v Holíči. Na predajnej ploche viac ako 300 m2 ponúkne široký sortiment kvalitných produktov a veľký výber tovarov od lokálnych výrobcov a farmárov. „Zákazníci si v KRAJi zvykli na širokú ponuku od domácich výrobcov a pestovateľov. Nová predajňa nebude výnimkou, aj v nej ľudia nájdu takmer 60-percentný podiel slovenských výrobkov vysokej kvality za primerané ceny,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti TERNO real estate Stanislav Čajka.

Ponuku domácich potravín v novej predajni rozšíria aj obľúbení dodávatelia z regiónu. O rôzne druhy chlebov a pečiva na pultoch sa postarajú Záhorácke pekárne a cukrárne z Malaciek. Parené knedle a buchty bude dodávať obľúbená pekáreň z Holíča, Eri Bakery. „Každý región je špecifický a pôsobia v ňom iní výrobcovia. V našich predajniach im ponúkame možnosť odbytu pre ich výrobky,“ vysvetľuje Čajka a dodáva, že tipy na nových dodávateľov častokrát dostávajú aj priamo od zákazníkov.

KRAJ neustále vyhľadáva nových výrobcov a rozširuje svoju ponuku. Má však vysoké nároky na ich kvalitu. „Našich dodávateľov si dôsledne vyberáme. Často sú to malé rodinné firmy a farmy, ktorým záleží na kvalite ich výrobkov, ale majú tiež dobrý vzťah k prírode a k prostrediu, v ktorom pôsobia,“ vysvetľuje Čajka. Spolupráca častokrát nekončí iba pri odoberaní výrobkov. KRAJ si napríklad adoptoval včelie spoločenstvá na východnom Slovensku v malej horskej dedinke Vysoká, čím sa podarilo zachrániť viac ako 50-ročnú včelnicu. Med týchto včiel zákazníci nájdu na pultoch predajní. Spoluprácu so včelármi KRAJ postupne rozširuje aj do ďalších lokalít. V tomto roku si spoločnosť adoptovala ďalšie desiatky úľov na strednom Slovensku. „Mnohým malým výrobcom, chovateľom a pestovateľom pomáhame v raste. Poskytujeme im marketingovú podporu a zároveň spotrebiteľom sprostredkúvame ich životný podnikateľský príbeh,“ dodáva Čajka.

Prvá predajňa siete KRAJ bola otvorená v marci 2018. Aktuálne je jednou z najrýchlejšie rastúcich sietí na Slovensku. Okrem vysokého podielu domácich produktov ponúka na pultoch aj potraviny pre ľudí s potravinovými intoleranciami či inými zdravotnými a stravovacími obmedzeniami, vegánske potraviny, či produkty pre športovcov. Pre zákazníkov, ktorí majú rôzne druhy stravovacích obmedzení, alebo sa chcú stravovať zdravo, KRAJ pravidelne prináša informácie vo forme blogov a podcastov. Projekt Život bez obmedzení, ktorý je v spolupráci s MUDr. Abaffyovou, pomáha ľudom s potravinovými intoleranciami a alergiami zorientovať sa v ponuke vhodných produktov. Podcasty Vegánstvo a Aktívne a zdravo sú určené športovcom alebo ľudom, ktorí z rôznych dôvodov nechcú, alebo nemôžu jesť živočíšne produkty.

O spoločnosti TERNO real estate

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje viac ako 110 predajní Terno a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom KRAJ, v súčasnosti ich už prevádzkuje 23 a plánuje ďalšiu expanziu.

