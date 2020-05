Šikutovou prioritou by mala byť obnova dôvery aj zriadenie správneho súdu, myslí si iniciatíva Za otvorenú justíciu

Obnovenie dôvery v najvyšší súd, zriadenie najvyššieho správneho súdu, nastavenie časových rámcov rozhodovania sudcov či vytvorenie dostatočne kvalitného technického a administratívneho servisu pre sudcov. Aj to by mali byť priority nového predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Jána Šikutu.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorčíková. Členovia súdnej rady, ktorí sa angažujú v iniciatíve, však podľa nej Šikutu pri voľbe nepodporili.

Efektívnejšia práca

K zvýšeniu dôveryhodnosti najvyššieho súdu okrem morálneho a odborného kreditu jeho sudcov má podľa Javorčíkovej viesť aj ich efektívnejšia práca.

Na zvýšenie efektivity bude primárne potrebné vykonanie interného auditu výkonnosti všetkých sudcov, následne ich výkony v rovnakých súdnych agendách porovnať a nastaviť časové rámce na rozhodovanie porovnateľných vecí.

„V súčasnosti sa javí, že na najvyššom súde je dostatok sudcov a netreba navyšovať ich počet, ale nastaviť ich lepšiu špecializáciu a rovnomerné zaťaženie. Sudcovia musia mať súčasne vytvorený dostatočne kvalitný administratívny a technický servis pre rozhodovaciu činnosť. Tak sa zabezpečí efektívne a dostatočne rýchle rozhodovanie tohto súdu,“ povedala Javorčíková.

Priestory nespĺňajú ani hygienické štandardy

Hovorkyňa ZOJ usudzuje, že z hľadiska kvality rozhodovania slovenských súdov musí najvyšší súd zabezpečiť predvídateľné a zrozumiteľné zjednocovanie rozhodovania súdov nižších stupňov, pretože právna istota a stabilita právneho poriadku sú základom právneho štátu.

Najvyšší súd podľa Javorčíkovej v súčasnosti pracuje v nevyhovujúcich priestoroch, ktoré už nespĺňajú ani hygienické štandardy. Ďalšou úlohou pre Šikutu preto bude zabezpečiť všetkým sudcom a pracovníkom najvyššieho súdu dôstojné a primerané pracovné prostredie, zodpovedajúce jeho dôležitosti v spoločnosti.

Pre naplnenie tejto úlohy by mal nový predseda NS vytvoriť schopný a flexibilný manažment, ktorý za to bude zodpovedný, kým samotný predseda by sa mal venovať predovšetkým riadeniu súdenia najvyššieho súdu.

Najvyšší správny súd

Javorčíková uvádza, že náročnou úlohou bude aj zriadenie najvyššieho správneho súdu, ktorý by sa mal sčasti vytvoriť aj zo sudcov NS, k čomu bude nevyhnutne potrebná úzka súčinnosť oboch týchto súdov.

Hovorkyňa ZOJ dodala, že členovia súdnej rady, ktorí sú zároveň členmi ZOJ, voľbu Jána Šikutu nepodporili, pretože ich nepresvedčil, že naplní očakávania spoločnosti na riadenie a zabezpečenie plnenia dôležitých úloh, ktoré má najvyššia súdna inštancia vo výkone súdnictva plniť.

Avšak až po tom, čo bude Ján Šikuta do funkcie predsedu najvyššieho súdu vymenovaný prezidentkou SR, a po uplynutí určitého času jeho pôsobenia vo funkcii, bude možné vyhodnotiť, či výber tohto kandidáta súdnou radou bol dobrý.