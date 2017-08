Silnejší a múdrejší by mal ustúpiť ako prvý, odporúča Lavrov americkému prezidentovi

MOSKVA 11. augusta (WebNoviny.sk) – Podľa šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova je riziko, že medzi Spojenými štátmi a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) sa rozpúta vojna, veľmi vysoké.

Lavrov to povedal v piatok v Moskve novinárom. Rusko je podľa neho veľmi znepokojené ostrou rétorikou zo strany Pchjongjangu aj Washingtonu. “Keď sa schyľuje k boju, vtedy by mal ten, ktorý je silnejší a múdrejší, ustúpiť ako prvý,” odporučil Američanom.

Na novinársku otázku, čo by Rusko robilo, keby k vojne skutočne došlo, Lavrov odvetil, že Moskva by robila všetko, čo by bolo v jej silách, aby “odvrátila najhorší možný scenár”, čím podľa všetkého myslel jadrovú vojnu.

Ani Rusko, podobne ako veľká väčšina medzinárodného spoločenstva, podľa Lavrova “neakceptuje” severokórejské jadrové ambície.

Šéf ruskej diplomacie si myslí, že všetci by sa mali ešte raz zamyslieť nad rusko-čínskym mierovým plánom, ktorý spočíva v zastavení severokórejského jadrového programu výmenou za ukončenie spoločných vojenských cvičení armád USA a Južnej Kórey.

Severná Kórea však takúto možnosť už veľakrát odmietla a opakovane vyhlásila, že o svojom jadrovom programe nebude s nikým vyjednávať a bude v ňom pokračovať.