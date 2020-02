Silný vietor vyvracal stromy aj na Spiši, stovky miest na strednom Slovensku sú stále bez elektriny

Silný vietor v stredu večer a v noci spôsoboval problémy aj na Spiši. Hasiči museli odstraňovať popadané stromy v Starej Ľubovni, Ľubotíne a v Lipníku. V Kežmarku okrem odstraňovania spadnutých stromov z ciest zasahovali hasiči pri strhnutej streche a pri uvoľnených plechoch z budov.

Zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje vo Vysokých, Nízkych aj Západných Tatrách na silný vietor, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 180 km za hodinu. V týchto pohoriach platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, teda 3. stupeň. Vo Vysokých Tatrách pripadlo 40 až 70 centimetrov nového snehu.

V Nízkych Tatrách sú pre popadané stromy niektoré turistické chodníky ťažko priechodné. Ide o žltý turistický značený chodník Demänovská jaskyňa slobody – Siná, žltá trasa Demänová Autocamping smerom do sedla Machnatô, modro značený turistický chodník cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie a smerom do sedla Kúpeľ, zelený značený chodník zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený turistický značený chodník od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) v noci zo stredy na štvrtok už nezaznamenala ďalšie výpadky elektriny. „Elektrikári sa tak môžu naplno venovať zložitejším opravám, ktoré v priebehu predošlých dní nemali možnosť zrealizovať,“ informoval agentúru SITA hovorca SSD Miroslav Gejdoš.

Najviac práce je na Horehroní

Stredoslovenskí energetici sa ešte musia na mnohých miestach vysporiadať so škodami, ktoré spôsobilo počasie v predchádzajúcich dňoch. Ešte stále je bez elektrickej energie na strednom Slovensku viac ako 1 200 odberných miest. „Dobrou správou je, že počas noci sa situácia nezhoršila a výpadky už nepribúdajú,“ dodal Gejdoš.

Distribučná spoločnosť aj dnes vyslala do terénu desiatky elektrikárov a montérov, aby odstraňovali poruchy na vedeniach vysokého aj nízkeho napätia. Najviac práce ich čaká na Horehroní v okolí Brezna a na Liptove.

„Elektrikári budú spájať pretrhané vodiče, odstraňovať stromy a konáre z vedenia a tiež vymieňať poškodené komponenty distribučnej sústavy. V priebehu dnešného dňa sa pokúsia vyriešiť väčšinu problémov. Stále však platí, že na mnohé miesta, najmä v odľahlých horských oblastiach a dolinách, majú sťažený prístup,“ konštatoval Gejdoš.

Spoločnosť eviduje výpadky v Rohoznej, na Táloch, v Bystrej, na Chopku – juh, v Tureckej, Ľubochni, Partizánskej Ľupči a v Močiari.