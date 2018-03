Silný vietor zrušil finálový obrovský slalom v Aare, Vlhová skončila celkovo trinásta

AARE 18. marca (WebNoviny.sk) – Na nedeľu plánovaný záverečný ženský obrovský slalom sezóny v rámci finále Svetového pohára 2017/2018 v alpských lyžiarskych disciplínach sa neuskutoční. V dôsledku silného vetra ho organizátori vo švédskom Aare zrušili bez náhrady.

Znamená to, že malý krištáľový glóbus na základe výsledkov z predchádzajúcich ôsmich pretekov získala Nemka Viktoria Rebensburgová so ziskom 582 bodov a Slovenka Petra Vlhová skončila trinásta so 149 bodmi. Rebensburgová v práve skončenej sezóne ovládla preteky v obrovskom slalome v rakúskom Söldene, americkom Killingtone a talianskom Kronplatzi.

Na druhej priečke skončila Francúzka Tessa Worleyová a na tretej olympijská šampiónka v tejto disciplíne z Pjongčangu Američanka Mikaela Shiffrinová.

„Nebolo možné spustiť preteky. Počasie a najmä vietor v Aare boli proti. Rozhodnutie jury bolo jednohlasné. Chápeme, že to mali byť rozhodujúce preteky v sezóne, ale práve preto sme museli dôkladne všetko zvážiť a bezpečnosť pretekárok je prvoradá. A podmienky boli naozaj divoké,“ uviedol pretekový riaditeľ FIS Atle Skaardal pre ORF.

Dvadsaťosemročná Viktoria Rebensburgová po tretí raz v kariére získala malý glóbus za sezónny triumf v obrovskom slalome vo Svetovom pohári. Predtým sa jej to ako dlhoročnej špecialistke na túto disciplínu podarilo v sezónach 2010/2011 a 2011/2012. V zbierke má aj striebornú priečku z ročníka 2015/2016.