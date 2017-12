Silvestrovské oslavy do národných parkov nepatria, na zákony budú dohliadať aj dobrovoľníci

POPRAD 29. decembra (WebNoviny.sk) – Hlučné silvestrovské oslavy do národného parku nepatria. Každoročne na to upozorňuje návštevníkov Správa Tatranského národného parku (TANAP).

„Je potrebné, aby si uvedomili, že posledný deň roka trávia v našom najväčšom národnom parku. Vyzývame a apelujeme na to, aby sa správali k prírode ohľaduplne. Ak chcú nejaký ohňostroj a šou, odporúčame im, aby išli radšej do miest v podhorí,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko, ktorý pripomenul, že v národnom parku je používanie rôznych svetelných a zvukových efektov v rozpore so zákonom.

Hlučné oslavy pôsobia stresujúco na miestnu faunu, ohrozujú napríklad aj kamzíkov. Aj počas tohto Silvestra tak budú v teréne pracovníci správy národného parku a dobrovoľná stráž a budú mapovať situáciu, a sledovať prípadné porušenia zákazu.

Doliny a skalné steny zosilňujú zvukové efekty

Prevádzkovateľov tatranských ubytovacích zariadení v národnom parku a ich hostí upozornila správa národného parku na zákaz používania zábavnej pyrotechniky aj tento rok prostredníctvom rozposlanej výzvy. „V rôznych jazykových mutáciách informuje o tom, prečo platí takéto obmedzenie,“ vysvetlil Majko. Apel bol podľa jeho slov zverejnený aj na internetovej stránke správy, rovnako na sociálnej sieti. Pripomína, že pre zvieratá sú hlučné oslavy mimoriadne stresujúce.

„Pozná to každý chovateľ domácich zvierat. Niektorí svoje vystresované psy uspávajú, prípadne im podávajú upokojujúce prostriedky, aby nejakým spôsobom prečkali silvestrovské oslavy,“ dodal. V prípade divej zveri však takáto možnosť nie je.

„Dlhé doliny a skalné steny poskytujú vhodné podmienky pre šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov, ktoré spôsobujú plašenie kamzíkov v čase ich nočného odpočinku. V snahe uniknúť za každú cenu pred nebezpečenstvom sa jeden alebo všetky jedince dávajú na útek, často aj cez veľmi nepriaznivý terén, čo môže spôsobovať zranenia, smrť, prípadne strhnutie lavíny,“ upozornil riaditeľ Správy TANAPu.

Zvieratá trpia

Na nedisciplinovanosť niektorých návštevníkov Tatier počas Silvestra poukázal aj zástupca náčelníka mestskej polície Vysokých Tatier Jozef Štefaňák. „Poniektorí sa správajú hlučnejšie, deje sa tak väčšinou priamo na Silvestra počas osláv. Situácia však nie je taká dramatická ako v niektorých mestách, v ktorých už týždeň pred Silvestrom aj týždeň po ňom vybuchujú petardy,“ uviedol. Zároveň skonštatoval, že situácia by mohla byť aj lepšia. „Nemáme tu predsa len domáce zvieratá, ktoré majitelia počas osláv zatvoria doma alebo sa o ne postarajú, aby neboli rušené, ale aj divú zver, ktorá sa nemá kam schovať a tieto zvieratá trpia,“ potvrdil Majkove slová.

Na používanie pyrotechniky by si mali dávať pozor aj návštevníci ďalšieho národného parku, Slovenského raja. V lokalitách v druhom stupni ochrany je potrebné mať súhlas od orgánu ochrany prírody na použitie zariadení, ktoré spôsobujú svetelné a hlukové efekty, teda ohňostroje či laserové zariadenia. Na území, v ktorom platí tretí stupeň ochrany, je použitie takýchto zariadení úplne zakázané. „Máme v našom národnom parku aj obce, ktoré sú v nižšom, teda druhom stupni ochrany, apelujeme na nich, aby Silvester oslavovali s mierou, v prírodnom prostredí národného parku je však hlučné oslavovanie nežiadúce,“ uviedol riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil, podľa ktorého však, čo sa týka používania pyrotechniky, nejde o taký rozsiahly problém, ako je tomu vo Vysokých Tatrách.