Sima Martausová rozdáva muffiny ľudom z Vlkolinca

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenská speváčka Sima Martausová zverejnila videoklip k piesni Čokoláda z albumu Smej sa duša moja (2016). „Pieseň Čokoláda je celá myslená metaforicky. Čokoláda reprezentuje niečo, čo človeka dokáže urobiť šťastným. Každý môže mať takú svoju ‘čokoládu’ a každý si je továrňou na svoju radosť,“ vysvetlila interpretka v rozhovore pre agentúru SITA.

Klip k singlu nakrúcala speváčka spolu dva dni. „S chlapcami z Moovi, ktorých mi odporučil Maťko Harich, sme pobehali celé okolie Ružomberka, Ľubochňu, Komjatnú a Vlkolínec. V klipe účinkuje cukrárka Aďka Kubasová, ktorá si nedávno otvorila cukrárničku v Komjatnej a pečie tam koláčiky, tortičky a muffiny. Zatiaľ čo ja brázdim dedinu na bicykli, ona pečie tortu a muffiny a na konci klipu ich rozdávam ľuďom,“ priblížila Martausová, ktorá mala z reakcii Vlkolínčanov podľa vlastných slov veľmi dobrý pocit.

„Všetci, ktorých sme ponúkli napečenými dobrotami, reagovali veľmi pekne, zobrali si, tešili sa z toho. Bola tam dokonca jedna babička, ktorá za mnou vybehla, že aj ona chce dať niečo mne, keď ja som dala jej, a darovala mi pamajorán, ktorý sama trhala. To bolo veľmi sympatické. Ešte mi aj chytila ruku a zaželala mi všetko dobré do života. Vlkolínec má málo obyvateľov, boli tam takí tradiční ľudia. Uprostred dediny majú studňu, v ktorej si jedna pani práve, keď som šla okolo, ručne prala koberec. A ďalší pán sa o tú studňu opieral, asi bol trochu pripitý cestou z krčmy, a keď som mu šla dať muffin, tak on že: ‘Poď, ja ti dám pivo!’,“ zasmiala sa speváčka.

„A ďalší pán mi dal zas centrofixku. Všetci ma skrátka za tie koláčiky obdarúvali. Ani nevnímali, že ich točia kamery, nehanbili sa, neriešili to,“ dodala 29-ročná rodáčka z Považskej Bystrice.