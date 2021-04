Šimečka: Dianie v Mjanmarsku má medzinárodný presah, zodpovedných je potrebné jasne odsúdiť

Dianie v Mjanmarsku má medzinárodný presah už teraz, a to pre státisícovú populáciu rohinských utečencov, ktorí sú práve z dôvodu politiky mjanmarskej armády bez občianstva, a teda bez práv. Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Doplnil, že v Európskom parlamente (EP) už vo februári upozorňovali na to, že okamžité zastavenie násilností a prepustenie víťazov právoplatných volieb je len nevyhnutným minimom. Skutočný priestor pre rozvoj demokracie príde, až keď sa podarí oslabiť silné postavenie armády, ktorá sa však nikomu nezodpovedá.

Reakcia Číny Šimečku sklamala

„Zodpovedných za toto nezmyselné krviprelievanie je potrebné jasne odsúdiť a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme toto šialenstvo zastavili. Adresné sankcie zo strany EÚ plne podporujem, a ak sa stav v krajine nezlepší, musíme byť pripravení pritvrdiť. Je tiež dôležité, aby naša reakcia bola v takejto situácii úzko koordinovaná s diplomaciou USA,“ priblížil Šimečka.

Zároveň je podľa neho dobrým znamením, že európske sankcie o tri dni nasledovali aj americké. Naopak, podľa europoslanca je sklamaním nedostatočná reakcia Číny, strategickej veľmoci v regióne a najdôležitejšieho obchodného partnera Mjanmarska. Bude preto apelovať na to, aby sa táto téma stala predmetom európsko-čínskeho dialógu.

Podľa Šimečku je evidentné, že armáda pri prevrate nemá žiadne zábrany a je pripravená vydláždiť si cestu k moci násilím na ľuďoch, ktorým by mala, paradoxne, garantovať bezpečnosť. Domnieva sa, že bez rýchlej a koordinovanej reakcie medzinárodného spoločenstva sa situácia v krajine nezlepší.

Ľudia odvážne protestujú

„Situáciu v Mjanmarsku by mohol upokojiť a čiastočne stabilizovať iba adekvátny zásah zo zahraničia,“ uviedol v tejto súvislosti pre agentúru SITA bývalý minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Doplnil, že EÚ urobila kroky v súlade so svojimi možnosťami. Nemožno podľa neho očakávať, že zákroky USA, Ruska a Číny s ohľadom na ich individuálne záujmy v Mjanmarsku by mohli byť koordinované.

Domnieva sa, že rozhodujúci bude postoj Číny. Dodal, že mjanmarské obyvateľstvo odvážne protestuje voči vojenskej vláde, ale v krajine chýbajú vyspelé demokratické mimovládne organizácie a štruktúry, ktoré by dokázali efektívnejšie usmerniť a viesť tento proces.

Prevrat v Mjanmarsku sa uskutočnil 1. februára. Zosadeniu vlády štátnej kancelárky Aun Schan Su Ťij predchádzali voľby, v ktorých zvíťazila jej Národná liga pre demokracii. Armáda však výsledok spochybňovala.

Vládu obvinila z volebného podvodu a nečinnosť pri jeho riešení označila za dôvod prevzatia moci. Od prevratu sa konajú protesty v mestách po celom Mjanmarsku. Bezpečnostné zložky opakovane používajú slzný plyn, gumové projektily aj ostrú muníciu na rozohnanie demonštrantov a tiež hromadne zatýkajú.