Šimečka: Slovensko si musí dať pozor, aby nebolo vnímané ako Orbánov a Kaczynského prívesok

Vyšehradská štvorka (V4) vznikla pôvodne ako projekt na posilnenie európskej jednoty a hodnôt demokracie a právneho štátu, žiaľ, súčasné kroky Poľska a Maďarska tento étos nabúravajú.

Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka s tým, že Slovensko si musí dať pozor, aby nebolo v Európe vnímané ako Orbánov či Kaczynského prívesok.

V4 nebola vždy jednotná

Slovenská diplomacia si však podľa neho za doterajší prístup v tomto zmysle zaslúži pochvalu.

Europoslanec sa domnieva, že situácia je vážna a nastal čas ísť o krok ďalej. „Som presvedčený, že Slovensko by v koordinácii s Českou republikou malo vyslať jasný signál, že v prípade pretrvávajúceho veta sa dočasne, kým nebude rozpočet schválený, prestaneme zúčastňovať na politických rokovaniach vo formáte V4, ktoré súvisia s európskou agendou. Aký zmysel by v takej situácii mala koordinácia európskej agendy s Maďarskom a Poľskom vo V4, ak tieto dva štáty blokádou rozpočtu sabotujú všetky spoločné európske politiky?“ zdôraznil Šimečka s tým, že ostatné projekty a aktivity V4, ako napríklad spolupráca v boji proti pandémii, obrane, kultúre či dopravnej infraštruktúre, by pokračovali, lebo sú na prospech všetkým občanom.

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) v tejto súvislosti uviedol, že vzťahy vo V4 neboli ani doteraz ideálne a v mnohých témach krajiny postupovali odlišne, hoci sa pred summitmi dohodli na spoločných stanoviskách.

Právny štát ako podmienka

„Všetci sme krízou zasiahnutí a naťahovanie času pri schvaľovaní pomoci nepomôže nikomu. Je potešiteľné, že Poľsko už svoj postoj začína meniť,“ uzavrel Štefanec.

Maďarsko a Poľsko hrozia Európskej únii (EÚ), že budú 1,8-biliónový rozpočet vetovať, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu.

EÚ chce podmieniť vyplácanie finančných prostriedkov dodržiavaním princípov právneho štátu a hodnôt Únie, čo vyvolalo tvrdý odpor vo Varšave a Budapešti.