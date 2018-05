Simona Halepová sa na Roland Garros rozbiehala pomalšie, po obrate postúpila ďalej

PARÍŽ 30. mája (WebNoviny.sk) – Tri sety a 94 minút potrebovala favorizovaná rumunská tenistka Simona Halepová na zdolanie Američanky Alison Riskejovej v 1. kole dvojhry na grandslamovom antukovom vrchole Roland Garros. Svetová jednotka a parížska finalistka z rokov 2014 a 2017 Halepová zvíťazila 2:6, 6:1, 6:1, ale nebola celkom spokojná so svojím výkonom.

„Mala som pomalší štart, ale je to stále tak, že na začiatku turnaja je to náročné. Bola som aj trochu nervózna, ale mám to už úspešne za sebou. Je pre mňa veľká česť opäť si zahrať na najväčšej antukovej scéne v Paríži,“ uviedla Simona Halepová na webe Ženskej tenisovej asociácie.

Proti 83. hráčke renkingu WTA Riskeovej 26-ročná Rumunka zahrala 20 víťazných úderov, ale urobila aj 28 nevynútených chýb. S pribúdajúcim časom zápasu však favoritka stupňovala svoj výkon. „Na začiatku som mala ´stuhnuté´ ramená, nemohla som udierať do loptičky tak, ako som chcela. Keď som sa herne zahriala, zlepšilo sa to. Na konci zápasu to už bolo veľmi dobré a to je pre mňa podstatné do ďalšieho pokračovania na turnaji,“ vysvetlila rodáčka z mesta Konstanca.

Súperkou Halepovej v 2. kole bude ďalšia americká hráčka, Taylor Townsendová, 72. v renkingu WTA. „Bude to úplne iný zápas, keďže toto je ľaváčka. Pamätám si ju z vlaňajšieho Cincinnati. Do loptičky udiera tvrdo, musím ju rozbehať a byť dostatočne agresívna,“ dodala Halepová.