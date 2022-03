Simplea plánuje v tomto roku otvoriť na Slovensku 50 franšízových pobočiek

Simplea, nová finančno-sprostredkovateľská spoločnosť, patriaca do úspešnej českej finančnej skupiny Partners, má so slovenským trhom veľké plány. Záujemcom o vlastný biznis v oblasti finančného plánovania a sprostredkovania predstavuje svoj unikátny franšízový koncept pobočiek, poskytujúcich finančné služby, nazývaných Simplea Point. Už v aktuálnom roku ich plánuje vybudovať 50. Prvých klientov čoskoro privítajú pobočky v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Námestove a Bratislave.

Cieľom pobočiek Simplea Point je sprostredkovať široké portfólio finančných produktov a služieb prakticky „pod jednou strechou“, v najvyššom možnom pohodlí a kvalite, takže i v menších mestách naprieč regiónmi budú mať ľudia možnosť dosiahnuť na najlepšie produktové riešenia celého finančného trhu. Licencovaní finanční sprostredkovatelia pripravia klientom profesionálny finančný plán a poradia s ich financiami na mieru, presne podľa ich aktuálnej životnej situácie.

O tom, že česká finančná skupina Partners má so Slovenskom naozaj veľké plány, svedčia aj ich ciele na najbližšie roky. „Do konca tohto roka by sme chceli vybudovať do 50 franšízových pobočiek Simplea Point, podporených tímom 150-200 špičkových licencovaných finančných sprostredkovateľov naprieč všetkými regiónmi Slovenska,“ približuje Peter Michajlov, riaditeľ a konateľ spoločnosti Simplea, prinášajúci viac ako 20 ročné skúsenosti z bankovníctva a poisťovníctva..

„Náklady na vybudovanie franšízy na kľúč predstavujú približne 40-50 000 eur, a na každej pobočke sa počíta s približne 5 zamestnancami. Simplea Pointy sú moderné, komfortné „kamenné“ pobočky, prevádzkované vo veľkých i menších mestách, ponúkajúce klientom profesionálne finančné služby a dostupnosť najlepších finančných produktov z trhu. Na slovenskom trhu ide o nový podnikateľský model s vlastným, rokmi overeným, know-how v oblasti financií, ktorý tu nemá obdobu. Našim franízantom pobočky dodávame tzv. na kľúč, v súlade s presným prevádzkovým a dizajnovým manuálom.“ dodáva Peter Michajlov.

Peter Michajlov. Foto: Simplea

Simplea nie je len o finančnom plánovaní a sprostredkovaní. Okrem nich prináša skupina na Slovensko aj sadu vlastných značkových finančných produktov. Rovnako ako v Českej republike, aj tu je jedným z jej cieľov ponúkať jednoduché a transparentné životné poistenie bez zložitých poistných podmienok a s unikátnou 99 % garanciou poistného plnenia, a to pod hlavičkou vlastnej Simplea Poisťovne. Tú nasledujú diverzifikované nízkonákladové investičné riešenia v podobe ETF fondov a ESG stratégií pod hlavičkou Simplea Investície, doplnené o vlastný nehnuteľnostný fond Trigea.

Spoločnosť Simplea Financial Services získala povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta na území Slovenskej republiky v lete roku 2021. V novembri začala poskytovať služby finančného plánovania a sprostredkovania v sektoroch poistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov či starobného dôchodkového sporenia. Po prvých mesiacoch prevádzky tím Simplea tvorí takmer sto licencovaných spolupracovníkov a už čoskoro privíta svojho tisíceho spokojného klienta.

