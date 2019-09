Simply Red sa vracajú na Slovensko, na budúci rok sa predstavia v Bratislave

Anglická formácia Simply Red, na čele so spevákom Mickom Hucknallom, potešila svojich fanúšikov hneď dvakrát. Po tom, čo kapela oznámila, že ich nový funky album s názvom “Blue Eyed Soul”, pod hlavičkou vydavateľstva BMG, uzrie svetlo sveta už 8. novembra tohto roku, odhalila práve dnes aj podrobnosti o dlho očakávanom 33-dňovom turné po Spojenom kráľovstve, Írsku a Európe.

Zahrajú najväčšie hity

Koncertná šnúra naprieč Európou je naplánovaná na rok 2020 a nevynechá ani zastávku na Slovensku. Bratislavský koncert sa uskutoční 20.11.2020 v AXA Arena NTC. Vstupenky budú v predaji od piatka 20. septembra 2019 od 10:00 hod. na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

“S ročným predstihom a s radosťou ohlasujeme koncertnú šnúru Simply Red. Formácia si svojím live vystúpením získala srdcia Slovákov už niekoľkokrát. Budúcoročný koncert bude venovaný novému albumu Blue Eyed Soul, no nezaobíde sa ani bez najväčších hitov tejto úspešnej anglickej kapely,” informovali zástupcovia agentúry Vivien.

Na turné, okrem avizovaných noviniek, zaznejú i hity ako „Stars“, „Holding Back the Years“, „Fairground“ a „Money’s Too Tight To Mention“, ktoré mapujú hviezdnu kariéru kapely.

Zloženie kapely sa nezmenilo od roku 2003

Ikona anglického zoskupenia, červenovlasý Mick Hucknall, je spevákom, skladateľom Simply Red a rovnako lídrom skupiny už od jej začiatku v roku 1985. Od roku 1986 ho sprevádza saxofonista Ian Kirkham.

Súčasné zloženie sa nezmenilo od roku 2003 a na najnovšom turné predvedú všetky silné stránky, ktoré sú pre členov zoskupenia typické. „Veľmi chcem, aby sme si hranie užili, aby sa publikum zdvihlo a hýbalo sa. A aby do toho všetci vložili svoje srdce. Všetko je to o tom zachytiť Groove,“ vyjadril sa Mick Hucknall.

Album „Blue Eyed Soul“ bol nahraný naživo s tým, že niekoľko zvukových stôp bolo neskôr nahraných v British Grove Studios v Londýne. Všetkých desať skladieb, vrátane senzačného nového singlu „Thinking Of You“, bolo napísanych Mickom Hucknallom.

Producentom albumu sa stal Andy Wright, ktorý so skupinou spolupracuje už dlhé roky. Hudobné odkazy sú v rytmoch klasického funk a soul interpretov, akými sú Wilson Pickett, Dyke and the Blazers, James Brosn a dychových nástrojoch vystihujúcich napríklad Tower of Power.

„Teším sa na živý koncert, pretože je skutočný,“ povedal Hucknall o live predstavení nadcházajúceho albumu. „Chcem sa baviť,“ dodal na záver.