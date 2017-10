Šinzó Abe sa chce vysporiadať so Severnou Kóreou aj so starnutím populácie

TOKIO 23. októbra (WebNoviny.sk) – Japonský premiér Šinzó Abe, ktorého vládna koalícia zvíťazila v nedeľňajších voľbách, sa chce zaoberať dvomi národnými krízami Japonska – vojenskou hrozbou zo strany Severnej Kórey a starnutím a zmenšovaním sa populácie.

Vyjadril sa tak počas tlačovej konferencie v Tokiu s tým, že je zaviazaný ochrániť prosperitu japonského národa a mier pred akoukoľvek nepredvídanou skutočnosťou.

Opatrenia voči Severnej Kórei

Podľa Abeho je víťazstvo jeho koalície „vyjadrením dôvery“ zo strany ľudu a na základe toho môže krajina dramaticky uplatniť „protiopatrenia voči Severnej Kórei“. Tieto opatrenia plánuje prediskutovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj s predstaviteľmi Ruska a Číny.

Premiér chce predsadzovať „rozhodnú a silnú diplomaciu“, pomocou ktorej sa mieni popasovať s raketovým a jadrovým programom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) aj zmiznutiami japonských občanov, ktorých v minulosti uniesli a predpokladá sa, že sú v krajine ešte stále väznení.

Zmenšovanie japonskej populácie

Zmenšovanie japonskej populácie a jej starnutie je „najväčšou výzvou“ pre Abeho ekonomickú politiku. Do konca roka chce ponúknuť balíček, ktorý by sa mal vysporiadať s demografickými problémami vrátane investícií do vzdelania, skvalitnenie produktivity a reformu penzijného systému.

Abeho Liberálna demokratická strana a jeho koaličný partner strana Komeito vo voľbách získali 313 kresiel v 465-člennej dolnej komore parlamentu, čím si zabezpečili dvojtretinovú väčšinu. Tá je potrebná na zmeny ústavy, ktoré chce premiér uplatniť pri formalizovaní japonských sebaobranných jednotiek na armádu. V prípade schválenia zmien v ústave dolnou komorou parlamentu, ju však musia prijať aj obyvatelia v referende, aby mohla vstúpiť do platnosti.

Pre opozičnú Stranu nádeje pod vedením starostky Tokia Juriko Koike, znamenali nedeľňajšie voľby prehru. V dolnej komore získala len 49 kresiel. Celková volebná účasť bola 54 percent, čo mohol spôsobiť tajfún Lan, ktorý sa pohybuje územím Japonska a oddialil zrátanie konečných výsledkov.

Silný mandát

Predčasné parlamentné voľby vyhlásil premiér pred mesiacom. Oficiálnym dôvodom bolo to, že potrebuje získať „silný mandát tvárou v tvár národnej kríze“, ktorej Japonsko čelí. Myslí sa tým predovšetkým hrozba zo strany Severnej Kórey, ktorá sa Japonsku vyhráža, že ho celé potopí do mora.

Podľa analytikov však Abe v prvom rade reagoval na prieskumy verejnej mienky, ktoré naznačujú, že ratingy jeho Liberálnej demokratickej strany začali stúpať a opozícia sa začala prepadať.