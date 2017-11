Šipačov sa po odchode z tímu nováčika NHL vracia do SKA Petrohrad

PETROHRAD 11. novembra (WebNoviny.sk) – Ruský hokejový útočník Vadim Šipačov si po odchode z tímu zámorskej NHL Vegas Golden Knights našiel nové pôsobisko, bude hrať za SKA Petrohrad.

Tridsaťročný center strávil v Petrohrade štyri sezóny a radoval sa zo zisku dvoch Gagarinových pohárov. Rodák z Čerepovca podpísal s SKA kontrakt na jeden rok a bude môcť nastúpiť na nadchádzajúcich ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Šipačov prešiel do zámoria pred aktuálnou sezónou. Odštartoval ju na farme, neskôr ho povolali do prvého tímu Golden Knights, kde odohral tri stretnutia a strelil jeden gól.

Potom ho vedenie organizácie opätovne poslalo na farmu do Chicaga, kde mal nastúpiť za Wolves v nižšej AHL. Ruský center to odmietol a vrátil sa za rodinou do Las Vegas. „Zlatí rytieri“ s ním vo štvrtok rozviazali zmluvu.