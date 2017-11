Šipačov skončil v tíme nováčika NHL a okamžite sa môže vrátiť do KHL

LAS VEGAS 10. novembra (WebNoviny.sk) – Vadim Šipačov ukončil svoje pôsobenie v tíme Vegas Golden Knights v severoamerickej NHL. Vo štvrtok to uviedol generálny manažér „zlatých rytierov“ George McPhee. Las Vegas získa naspäť časť podpisového bonusu vo výške 2 miliónov amerických dolárov.

Tridsaťročný ruský útočník sa môže okamžite vrátiť do KHL. Šipačov ďalej nechcel pokračovať v zámorskej profilige. „Dali sme mu povolenie hľadať si nový tím v NHL. Ponuka bola, ale odmietol ju. Chcel sa vrátiť domov,“ povedal McPhee.

„Všetci tu boli lepší ako on. Potreboval hrať a my sme mu tú možnosť dali v Chicagu. Je to dobrý hokejista i človek, ale naša spolupráca nefungovala ani pre jednu stranu. Prajeme mu všetko dobré,“ zavŕšil McPhee.

Šipačov prešiel do Severnej Ameriky pred aktuálnou sezónou, predtým pôsobil práve v KHL. Sezónu odštartoval na farme, v prvom tíme Golden Knights odohral tri stretnutia a strelil jeden gól. Neskôr ho vedenie organizácie opätovne preradilo do AHL. kde Šipačov odmietol nastúpiť a vrátil sa za rodinou do Las Vegas.