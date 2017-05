Šírenie softvéru WannaCry sa spomalilo. Experti varujú pred jeho novými verziami

LONDÝN 15. mája (WebNoviny.sk) – Škodlivý vydieračský softvér, ktorý od piatka zasiahol približne 150 krajín sveta, stráca na intenzite. Ázia a Európa hlási iba zopár nových útokov. Experti však varujú, že sa môžu objaviť nové verzie tohto počítačového vírusu.

Hrdinom sa stal 22-ročný počítačový expert

Mladý britský počítačový expert známy ako MalwareTech, ktorým je podľa britských médií 22-ročný Marcus Hutchins, bol označený za hrdinu po tom, ako sa mu “náhodou” podarilo obmedziť šírenie WannaCry. Zaregistroval a aktivoval si doménu, na ktorú sa podľa naprogramovania mali pripojiť infikované počítače, čím fakticky zastavil šírenie počítačového vírusu, informovala tlačová agentúra DPA. MalwareTech však predpovedal, že treba očakávať ďalšie podobné útoky.

Počítačové útoky sú narastajúca hrozba

“Využívanie počítačových útokov na zločinecké ciele je narastajúca hrozba, ktorá si vyžaduje koordinovanú a globálnu reakciu Európskej únie a jej členských krajín,” povedal dnes hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas.

Firmy venujúce sa počítačovej bezpečnosti vyzvali minulý mesiac užívateľov operačného systému Windows spoločnosti Microsoft, aby si ho updatovali po tom, ako hakeri zverejnili na internete počítačový nástroj, ktorý odcudzili americkej Národnej bezpečnostnej agentúre (NSA).

Prezident spoločnosti Microsoft Brad Smith skritizoval vlády za to, že sa na podobný útok nepripravili, a uviedol, že súčasný útok by pre nich mal byť “budíčkom”. Vlády jednotlivých krajín by mali zmeniť svoj prístup a “aplikovať v kyberpriestore rovnaké pravidlá, aké uplatňujú na zbrane vo fyzickom svete”.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu večer informoval, že Izrael útok WannaCry takmer nezasiahol, pretože sa naň pripravil už pred niekoľkými rokmi založením nového Národného úradu kyberobrany.