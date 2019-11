Široká koalícia nebude. Fico si mädlí ruky a Sulík plače

Široká opozičná koalícia nebude. Šéf strany Za ľudí Andrej Kiska uviedol, že sa nepodarilo dohodnúť na spoločnom postupe, a preto jeho strana pôjde do volieb samostatne. Predtým to ohlásilo KDH a po dnešnom krachu rokovaní aj SaS. Budeme mať veľa kohútov na malom piesočku a niekto z neho možno vypadne von.

Vlak už ušiel

Pokus o vytvorenie širokej koalície SDK z roku 1997 vtedy mnohí považovali za nereálne. „Vlak už ušiel,“ uviedol na margo dnešných neúspešných rozhovorov pre webnoviny.sk jeden z tvorcov SDK Ivan Šimko. To najzásadnejšie, čo si treba dopredu povedať, ako program a ciele prípadnej novej vlády, sa za taký krátky čas nedajú vyrokovať.

Nevieme, čo je pravý dôvod zlyhania možnej koalície. Ale jedným z nich môžu byť personálne otázky, lebo o programoch sa im sotva za taký krátky čas podarilo hovoriť. A práve personálne veci bývajú najčastejšie tŕňom v päte.

Fico si mädlí ruky…

Kto sa najviac teší? No istotne Smer-SD a jeho predseda Robert Fico. Ako nám povedali vplyvní predstavitelia Smeru, ich cieľom je mať najviac percent vo voľbách, aby im prezidentka Zuzana Čaputová dala ako prvým možnosť zostavovať vládu. Sú presvedčení, že ak sa tak stane, šancu z rúk už nepustia.

Pripomenuli, že ani pred štyrmi rokmi nikto neveril, že sa tak stane. Ale Béla Bugár sa dal rýchlo presvedčiť. Teraz bude kandidátov ešte viac. A to aj napriek tomu, že všetci deklarovali odmietavý postoj k Smeru. Keď ponuka bude na stole, uvidí sa, či jej niekto odolá.

… Sulík plače

Kto najviac plače? Istotne SaS, ktorá je v najväčšom ohrození, že sa do parlamentu nedostane. Jej predseda Richard Sulík je síce presvedčený, že aj nasledujúce štyri roky v ňom bude, ale možno by si mali hľadať inú záchrannú vestu. Možno ešte narýchlo pouvažujú o spojenectve s SMK alebo Druckerovou stranou Dobrá voľba. Obe sú totiž v rovnakej situácii ako SaS. A styčné body by sa našli. Nevedno, či zasa nerozhodne samoľúbosť čelných predstaviteľov. Času je málo.

Istotu nemajú ani ďalšie strany, OĽANO a možno ani KDH. Prieskumy sú často zradné a konečný verdikt vynesie volič. Ukáže, či sa napríklad KDH neprerátalo, keď ako prvé oznámilo samostatný postup do volieb. Až 29. február rozhodne. Len aby sme neboli prekvapení.