SIS podľa Grendela vedela o únose Vietnamca, ale nevedela, že je do toho zapojené aj Slovensko

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – SIS niekoľko dní po únose vedela, že sa únos vietnamského občana stal, ale podľa predsedu parlamentného Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS Gábora Grendela nevedela, že je do toho zapojená aj SR.

Ako povedal v stredu Grendel novinárom po rokovaní výboru, na ktorom riaditeľ SIS Anton Šafárik vysvetľoval situáciu, informáciu SIS získala z otvorených zdrojov a nie výmenou informácií medzi spravodajskými službami.

„Dnes (v stredu, pozn. red.) na výbore SIS vysvetľovala, či dostatočne včas informovala najvyšších ústavných činiteľov. SIS sa o únose dozvedela z verejne dostupných zdrojov krátko po únose. Druhá vec je však, kedy sa SIS dozvedela o možnej slovenskej stope, a to bolo neskôr. Všetci členovia výboru hlasovali za uznesenie, ktorým zobrali na vedomie vysvetlenie riaditeľa SIS. Pochybnosti boli podľa mňa odstránené,“ uviedol.

Riaditeľ SIS podľa Grendela informoval viacerých vysokých ústavných činiteľov o možnej slovenskej stope, keď služba získala také informácie. „Informovala teda vtedy, keď získala informácie, že SR mohla byť zapojená do tohto trestného činu. SIS si splnila svoju zákonnú povinnosť v tom zmysle, že keď získala informácie, informovala o tom ústavných činiteľov,“ povedal Grendel.

Poslanci sa Šafárika pýtali aj na rozdiel medzi jeho osobným názorom a oficiálnym stanoviskom šéfa SIS. „Pýtali sa na to kolegovia, vysvetlenie bolo dostatočné,“ povedal Grendel. „Môj osobný názor sa nezhoduje s oficiálnym názorom, ktorý mám ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby,“ povedal Šafárik v auguste. V stredu Šafárik po rokovaní výboru na otázky novinárov neodpovedal.

Rovnako sa členovia výboru zaujímali o informáciu, ktorú v nedeľu povedal poslanec SNS Karol Farkašovský, že okrem vládneho špeciálu, na ktorého palube mal byť aj unesený Vietnamec, z Bratislavy letelo do Moskvy aj súkromné lietadlo. „Skôr išlo o rečnícku otázku Farkašovského,“ konštatoval Grendel.

Keďže prípad únosu vyšetrujú nemecké orgány činné v trestnom konaní, Grendel verí, že sa dozvieme celú pravdu o únose a bude vyšetrené či a akí vládni predstavitelia na Slovensku zlyhali.

Únos Vietnamca

Ako informoval 2. augusta Denník N, nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál.

Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie.

Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom.

Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty.