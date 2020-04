Európsky turistický sektor dostal ďalšiu ranu, prišla z Nemecka

Nemecko predĺžilo platnosť varovania pred vycestovaním do zahraničia až do polovice júna. Podľa vlády v Berlíne je totiž situácia okolo pandémie stále príliš vážna na to, aby sa niečo menilo. Varovanie, ktoré malo pôvodne vypršať 3. mája, ostane preto v platnosti až do 14. júna, informoval nemecký minister zahraničia Heiko Maas.

Záležitosť plánuje v nadchádzajúcich týždňoch prediskutovať aj so svojimi európskymi partnermi. “Všetci samozrejme dúfame, že po 14. júni už toto cestovné varovanie nebude potrebné,” poznamenal Maas. Oficiálne varovanie okrem iného znamená, že Nemci, ktorí si rezervovali dovolenky v týchto termínoch, môžu dostať peniaze späť, čo je ďalšia možná rana pre európsky turistický sektor.