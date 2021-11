Situácia praje mladým ľuďom – uplatnenie nájdu vo viacerých odboroch

Aktuálna situácia s nedostatkom kvalifikovanej aj nekvalifikovanej odbornej sily naprieč odbormi a regiónmi praje mladým ľuďom. Môžu sa tak zamestnať na pozíciách, ktoré by boli pred pár rokmi pre nich nepredstaviteľné a navyše za mzdu pôvodne určenú seniorným pozíciám.

Možností nájsť si prácu je pre absolventov niekoľko – môže to byť už počas učňovskej praxe na strednej škole, kde naviaže kontakt s potenciálnymi zamestnávateľmi, alebo cez brigádu popri štúdiu. Je však vhodné nezameriavať sa len na svoj región, pretože aj tu platí – čím väčšie mesto, tým viac možností na prácu a aj vyššia mzda. Ďalším spôsobom je sledovanie pracovných portálov alebo nakontaktovanie pracovnej agentúry, ktorá vie absolventovi odborne poradiť aj pomôcť uplatniť sa, práve vďaka svojim priamym kontaktom na zamestnávateľov. Tým, že pozná pracovný trh, vie mu odporučiť prácu týkajúcu sa jeho špecializácie, poprípade nájsť uplatnenie v inom odbore.

Nedostatok pracovnej sily však v dnešnej dobe vedie k rastu vzájomnej konkurencie medzi zamestnávateľmi a tak môžu aj mladí ľudia bez praxe získať zaujímavú pracovnú pozíciu. „Ak má záujemca správne pracovné návyky, motiváciu a záujem, firmy sú pripravené ho zaučiť a pomôcť mu získať potrebnú odbornosť. S rastúcou kvalifikáciou si tak potom môžu kandidáti určovať nielen výšku mzdy, ale aj rôzne nefinančné benefity,“ hovorí Miroslav Garaj, managing director personálnej agentúry Grafton a uvádza odvetvia, v ktorých je aktuálne najjednoduchšie zamestnať sa pre absolventov:

1. Oblasť IT a telekomunikácií

Pandémia stopla nábor aj rozbehnuté projekty, v súčasnosti sa však tlak na digitalizáciu procesov vo firmách ešte zvýšil. Nejde len o online nákupy, online pohovory, ale tiež o komunikáciu v online prostredí naprieč odbormi – od bánk cez logistiku až po predaj. Aj preto je dopyt po kandidátoch z IT dvakrát taký vysoký, ako pred koronou. „Šancu zamestnať sa majú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú – na rozdiel od ich starších kolegov – viac flexibilní, vedia sa prispôsobiť nielen kultúre spoločnosti, ale aj novým trendom u zamestnávateľa,“ vysvetľuje odborník. Ide predovšetkým o pozície junior software developerov, junior analytikov, ale aj o testovačov. Plusom pre mladých ľudí je, že im v tejto oblasti vedia zamestnávatelia vyjsť v ústrety najmä čo sa týka flexibilnej pracovnej doby, remote práce či poskytnutím iných benefitov.

2. Výroba a logistika

V oblasti výroby, logistiky a automotive už tradične chýbajú pracovníci, ich nedostatok nedokáže pokryť ani nábor zo zahraničia. Absolventi technických VŠ so znalosťou angličtiny sa tak môžu zamestnať v nižšom a strednom manažmente firiem, ako je procesný inžinier, technológ či prípravár výroby. Tí menej kvalifikovaní zasa ako operátor výroby alebo skladník, pričom aj oni si už môžu diktovať podmienky týkajúce sa pracovných zmien a podobne.

Zo mzdového prieskumu personálnej agentúry Grafton vyplynulo, že napríklad skladník zarobí od 850 do 1200 eur mesačne, procesný inžinier od 1400 do 2200 eur mesačne a špecialista nákupu na junior pozícii či šofér nákladného automobilu si mesačne môže prilepšiť od 1000 do 1700 eur.

3. Administratíva a HR

Absolventi nájdu uplatnenie aj v tejto oblasti, najmä ak sa neboja zastať viacero rolí súčasne. Ide najmä o recepčné, HR asistentov alebo o office manažérov – ideálne aj so znalosťou anglického jazyka. S tým však mladí ľudia až taký problém nemávajú. Takíto uchádzači si vedia mesačne prilepšiť od 900 do 1400 eur, v prípade čiastočnej praxe aj viac. Navyše získajú aj nefinančné benefity, ako je napríklad flexibilný pracovný čas.

4. Stavebníctvo a reality

V tejto oblasti majú šancu na uplatnenie najmä absolventi stavebných fakúlt, ktorí si vedia nájsť prácu ako prípravári stavieb, rozpočtári alebo stavební technici. „Je to pre nich dobrý odrazový mostík pre ďalšiu kariéru. Po získaní praxe a vyššej kvalifikácie porastie nielen ich mzda, ale budú si môcť vyberať aj projekty podľa prestíže,“ hovorí M. Garaj z Graftonu.

5. Marketing a predaj

Oblasťou ideálnou pre mladých ľudí je však jednoznačne marketing. Digitálna komunikácia, online predaj a sociálne siete sú pre nich totiž to pravé. Najväčšiu sociálnu sieť Facebook v súčasnosti celosvetovo využíva 3,6 miliardy ľudí, Instagram 1,4 miliardy a WhatsApp má 2 miliardy užívateľov, najnovšia alternatíva – TikTok má už jednu miliardu. Rastie aj sledovanie Youtube videí. Slováci podľa najnovších prieskumov trávia denne okolo 3 hodiny na sociálnych sieťach a nevedia si bez nich predstaviť svoj každodenný život.

„Digitálny marketing je neodmysliteľnou súčasťou dnešnej modernej doby a je spojený s používaním informačných technológii, akými sú internet, smartfón, tablet a ďalšie mobilné zariadenia. Je samozrejmé, že nielen nadnárodné firmy, ale aj lokálne slovenské, sa snažia práve na nich osloviť svojich potenciálnych zákazníkov a predať im svoje produkty a služby. Preto hľadajú pracovníkov, ktorí im s tým pomôžu,“ vysvetľuje riaditeľ Graftonu.

Podľa štatistiky Eurostat (2020) používalo v Európskej únii v roku 2019 vo svojej marketingovej komunikácii sociálne siete až 48% z celkového počtu spoločností. Digitálny marketing má teda veľký potenciál rozvoja a svoje uplatnenie v ňom nájdu práve mladí ľudia. Ako dodáva špecialista personálnej agentúry: „Mladí ľudia majú vyššiu digitálnu gramotnosť aj technologické zručnosti, aby zastali pozície týkajúce sa digitálneho marketingu, ktorý nielen na Slovensku neuveriteľne rastie. Vedia sa rýchlo zorientovať v nových funcionalitách aplikácií, navyše im je bližšia aj komunikácia s cieľovou skupinou.“

Pre tých, ktorí sa chcú venovať tejto oblasti, má Grafton aj ďalšiu pozitívnu správu – z ich mzdového prieskumu vyplynulo, že social media marketing manažér mesačne zarobí 1500 až 2400 eur a digital marketingový manažér od 1700 až do 3200 eur mesačne.

Údaje zo Mzdového prieskumu 2021 je možné zverejniť iba pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia.

GRAFTON: MZDOVÝ PRIESKUM – SALARY GUIDE 2021

Prieskum bol realizovaný počas 2. štvrťroka 2021 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných pozícií v 7 segmentoch. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež z požiadaviek firiem hľadajúcich zamestnancov. Údaje o mzdách sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách, vrátane variabilných zložiek.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Grafton pôsobí v rámci CEE v 4 krajinách. Viac na www.grafton.sk.

