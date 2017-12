Situácia s nedostatkom vajec na Slovensku je stabilizovaná, hydinári podporia domácu produkciu

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) – Napriek tomu, že je Slovensko v produkcii vajec dlhodobo sebestačné, zaznamenali sme aj u nás v posledných týždňoch výpadky v ponuke vajec a následný rast ich cien. Spôsobila to fipronilová kauza v Holandsku a likvidácia miliónov kusov nosníc, čo viedlo k nedostatku vajec v západnej Európe.

Slovensko má však momentálne už situáciu stabilizovanú ponukovo aj cenovo. Informoval o tom v piatok na tlačovej besede riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.

Hoci má Slovensko v produkcii konzumných vajec nadprodukciu, na domácom trhu dokážu výrobcovia uplatniť iba 75 %.

„O ostatné vajcia obchodné reťazce nemali záujem, pretože uprednostňovali neraz k slovenskému sortimentu lacný dovoz najmä malých vajec veľkostnej triedy S v zahraničí nepredajných. Preto pre viac ako štvrtinu vajec boli nútení slovenskí producenti počas roka hľadať odbyt v zahraničí. Keďže tam mali uzatvorené zmluvy, plnili ich aj v tomto napätom období. A tak obchodné reťazce na Slovensku, ktoré počas roka uprednostnili dovozy pred domácimi vajcami, mali od konca októbra problémy,“ hovorí Daniel Molnár.

Podpora domácich producentov

Riaditeľ hydinárskeho podniku Novogal, a. s., Dvory nad Žitavou Ladislav Birčák sa kriticky vyjadril k dovážaným vajciam v čase nedostatku a podporil domácich producentov.

„Tých 25 % vajec, ktoré sa dovážali v čase nedostatku, tvoril odpad. Naopak, Slováci na základe zmlúv museli vyvážať najväčšie a najkvalitnejšie vajcia. Ja pochybujem o tom, že niektoré dovážané vajcia môžu konkurovať domácim, ktoré dodávame na naše pulty do 48 hodín. Ako môže vajce, ktoré je produkované vo Francúzsku, distribuované cez Holandsko a dodávané napríklad do Prešova, splniť takýto časový horizont. Potrebujeme podporiť domácich producentov, aby neboli diskriminovaní na Slovensku od obchodných reťazcov, ktoré dávajú výrazne menšie marže na zahraničné vajcia oproti domácim. No k tomu treba diskusiu s ministerstvom ohľadne dotácií, aj so samotnými obchodnými reťazcami,“ dodal.

Predaj po vzore Rakúska

V súčasnosti je už situácia na slovenskom trhu stabilizovaná. Dostatok vajec sa nachádza na pultoch všetkých obchodných reťazcov, rovnako aj u producentov vajec, informovala ÚHS. Cena vajec je v posledných týždňoch už stabilizovaná a ďalej nerastie.

ÚHS chce v budúcnosti predchádzať nedostatkom vajec na Slovensku predajom výlučne domácich producentov po vzore Rakúska. K zníženiu cien vajec sa chce dopracovať zaradením vajec medzi vybrané základné potraviny so zníženou sadzbou DPH. Znížením tejto sadzby by sa súčasná cena 10 ks balenia znížila o 0,29 eura a cena 30 ks balenia o 0,66 eura.

„Výrobcovia vajec nie sú šťastní, že ceny vajec sa pre fipronilovú kauzu dostali na vysokú úroveň. Výrobcovia vajec by ocenili, keby boli všetky ich vajcia predávané na Slovensku, nemuseli ich vyvážať a ich realizačné ceny boli dlhodobo stabilné a vo výške, ktorá by rešpektovala ich náklady a primeraný zisk, pretože v posledných štyroch rokoch museli dotovať výrobu sami producenti vajec, nakoľko predávali vajcia za ceny nižšie ako sú ich výrobné náklady,“ sprostredkoval názory výrobcov vajec Molnár.