Situácia sa na Ústavnom súde nezdramatizovala, kandidatúra Fica podľa Tomáša už nie je témou

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) – Kandidatúra predsedu Smeru-SD Roberta Fica v novej voľbe kandidátov na ústavných sudcov už nie je témou. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS poslanec Smeru-SD Erik Tomáš.

Podľa neho to vyplýva z postoja prezidenta Andreja Kisku, ktorý povedal, že ak by sa neúmerne naťahovala voľba kandidátov na ústavných sudcov, vyberie predsedu spomedzi štyroch sudcov, ktorí na ústavnom súde ostali. Tomáš pritom zopakoval Ficovo tvrdenie, že má záujem byť len predsedom ústavného súdu, nie radovým sudcom.

Stav nie je dramatický

Tomáš takisto zdôraznil, že ústavný súd napriek nezvoleniu kandidátov bude fungovať, aj keď v obmedzenom režime. Podobná situácia podľa neho nastala napríklad už v roku 2007. V rokoch 2001 až 2004 sa zase podľa neho niekoľkokrát musela opakovať voľba kandidátov.

„Tento stav nie je dramatický, ale ani dlhodobo udržateľný,“ povedal s tým, že Smer-SD naďalej trvá na tajnej voľbe kandidátov.

„Tajná voľba je výdobytkom nežnej revolúcie,“ povedal s tým, že ak by zvolení sudcovia na ústavnom súde vedeli, ako kto volil, mohli by to zohľadniť pri svojich rozhodnutiach.

Odmieta vyjednávanie Smeru s ĽSNS

V prípade tajnej voľby je však podľa neho veľká šanca pri ďalšej voľbe zvoliť aspoň niekoľkých kandidátov na sudcov. Tomáš zároveň poprel, že by vo štvrtok existovala v rámci koalície záväzná dohoda na šiestich kandidátoch.

„Na poslaneckom klube sme sa ujednotili, že keby sme krúžkovali kandidátov, odobrili by sme verejnú voľbu,“ zdôraznil. Zároveň odmietol tvrdenia, že Smer vyjednával o podpore kandidátov s ĽSNS.

Parlament vo štvrtok v druhom kole nezvolil vo verejnej voľbe ani jedného kandidáta na ústavného sudcu. Poslanci za Smer-SD odovzdali prázdne hlasovacie lístky rovnako ako v utorok v prvom kole. Poslanci za SNS a Most-Híd dali hlas niektorým uchádzačom.

Vo štvrtok sa na hlasovaní, na rozdiel od utorka, zúčastnili aj poslanci za ĽSNS, čím zvýšili kvórum. Tí tiež odovzdali prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže poslanci ani v dvoch kolách nezvolili žiadneho kandidáta, bude sa musieť uskutočniť nová voľba.