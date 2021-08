Situácia v Afganistane sa zhoršuje, viaceré krajiny ukončujú evakuácie svojich ľudí

So zhoršujúcou sa situáciou okolo letiska v afganskom Kábule niektoré krajiny ukončujú evakuácie svojich ľudí a Afgancov. Evakuačné lety dokončili Poľsko, Belgicko či Dánsko.

Posledný let by mal vo štvrtok čakať aj Holandsko a v piatok Francúzsko. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého viaceré správy naznačujú aj posledné lety Nemecka, hoci krajina nepotvrdila svoje plány.

Belgický premiér Alexander De Croo informoval, že posledné belgické lietadlo z Kábulu priletelo do Islamabadu v susednom Pakistane v stredu o pol desiatej večer.

K rozhodnutiu podľa jeho slov dospeli, pretože sa počas dňa značne zhoršila situácia a belgické úrady dostali informácie o hrozbe samovražedného útoku. Austrália, Spojené štáty či Veľká Británia vo štvrtok varovali pred vysokým rizikom teroristického útoku na letisku v Kábule.

S evakuáciami končí aj Poľsko

Predseda francúzskej vlády Jean Castex v rádiu RTL oznámil, že posledné francúzske lietadlo vzlietne v piatok večer, pretože s evakuáciami z Kábulu už nemôžu pokračovať.

Holandské ministerstvá zahraničia a obrany uviedli, že sťahujú svojich vojakov a diplomatov po tom, ako im to povedali Spojené štáty. „Vzhľadom na extrémne rýchlo sa zhoršujúcu situáciu na letisku a v okolí už Holandsko nemôže pomôcť evakuovaným utečencom získať prístup na letisko,“ dodali podľa agentúry AP v liste parlamentu.

Na žiadosť Spojených štátov, ktoré plánujú dokončiť evakuácie do 31. augusta, prestáva vo štvrtok so svojím úsilím aj Poľsko. Námestník ministra zahraničia Marcin Przydacz vysvetlil, že na to, aby Američania dodržali stanovený termín, musia krajinu opustiť najprv druhí.

Niektoré krajiny podľa neho ešte neevakuovali všetkých svojich občanov a spolupracovníkov, a preto pokračujú v evakuáciách, Poľsko však už svoju misiu splnilo. Ak sa však obnovia komerčné lety do Afganistanu, bude Poľsko pripravené odviezť ďalších ľudí, dodal.

Maďarsko priviezlo aj desiatky Afgancov

Maďarský minister obrany Tibor Benkő vo štvrtok oznámil, že maďarská armáda evakuovala z Afganistanu všetkých občanov, o ktorých vedel jeho rezort. Do Maďarska z Kábulu podľa jeho slov previezli 540 ľudí, medzi nimi aj 57 afganských rodín s dovedna 180 deťmi.

Z afganských spolupracovníkov maďarských síl vojaci evakuovali 87 percent. Počas operácie podľa Benka evakuovali maďarských, afganských, rakúskych a amerických občanov.

Prevažná väčšina ľudí oprávnených na evakuáciu z Afganistanu do Spojeného kráľovstva podľa premiéra Borisa Johnsona už opustila krajinu. Johnson uviedol, že britské sily už evakuovali okolo 15-tisíc ľudí a robia všetko pre to, aby dostali z Afganistanu aj ďalších.

Evakuačný tím má v krajine aj EÚ

Podľa niektorých správ však ešte takmer 2 000 ľudí oprávnených do relokačného programu britskej vlády je stále v Afganistane. Minister britských ozbrojených síl James Heappey sa už skôr vyjadril, že zostanú ľudia, ktorí sú v ohrození, ale nestihnú ich evakuovať pred stanoveným termínom 31. augusta.

Tím ľudí, ktorí pracujú na evakuáciách, má v Afganistane ešte stále Európska únia. Hovorca Európskej komisie Peter Stano vo štvrtok uviedol, že malý tím bude v teréne tak dlho, ako je nevyhnutné, aby dokončil evakuačné operácie.

Podľa jeho slov z Afganistanu už evakuovali viac ako 400 Afgancov, ktorí pracovali pre Európsku úniu, aj s ich rodinami. Ďalší hovorca komisie Eric Mamer povedal, že daní Afganci sú „v procese prevozu do členských štátov, ktoré im poskytli miesto“.