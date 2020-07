Situácia v Chorvátsku sa zhoršuje, Slovensko ho možno vyradí zo zoznamu „zelených“ krajín

Ministerstvo zahraničných vecí urobí všetky potrebné kroky, aby zabránilo opätovnému zavedeniu povinnej karantény. Vyhlásil to štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) pred pondelňajším rokovaním vlády.

Rezort tiež uvažuje, že doplní semafor, ktorý signalizuje otvorenosť hraníc, o žltú farbu. V súčasnosti sa krajiny delia na zelené, a teda bezpečné krajiny a červené, kam sa radia nebezpečné krajiny.

Situáciu v Chorvátsku sa zhoršuje

V súvislosti s aktuálnou situáciou v Chorvátsku Klus povedal, že zatiaľ ostáva zelenou krajinou, no odporúča vyhnúť sa Záhrebu. „Robíme všetko pre to, aby to tak nemuselo byť,“ reagoval Klus na otázku, či sa pripravuje opätovné zavedenie povinnej karantény.

Na vláde v pondelok podľa Klusa budú rozhodovať aj o tom, či Chorvátsko nebude vyradené zo zoznamu „zelených” krajín.

Epidemiologická situácia sa tam totiž zhoršuje. „Uvidíme, ako sa dnes (v pondelok, pozn. red.) rozhodne, ale Chorváti sprísňujú pravidlá pre vstup z iných krajín ako krajín Európskej únie. Takisto sa opätovne zavádza prísne nosenie rúšok na verejnosti a vo verejnej doprave,“ priblížil Klus.

Tretia kategória krajín

Ministerstvo uvažuje aj o zavedení tretej kategórie krajín. V súčasnosti sa delia na bezpečné, z ktorých pri návrate nevyplývajú žiadne špecifické opatrenia a nebezpečné, kedy je pri príchode z nich potrebné kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva a do vykonania a výsledku testu na ochorenie COVID-19 zostať v domácej izolácii.

Treťou kategóriou by mali byť takzvané žlté krajiny. Síce by do nich rezort neodporúčal cestovať, no pre ľudí, ktorí sa z nich vrátia, by nevznikali žiadne špeciálne povinnosti. „Už bola spomínaná žltá karta pre Česko a Chorvátsko. A možno by takéto riešenie bolo férovejšie voči krajinám ako je Bulharsko,“ povedal tajomník. Bulharsko bolo minulý týždeň odstránené zo zoznamu bezpečných krajín.

Od 6. júla platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.