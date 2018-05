Aktualizované: Situácia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda je podľa OĽaNO kritická, chýbajú sestry inštrumentárky

aktualizované: 24. mája, 17:30

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Situácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici je podľa zástupcov hnutia OĽaNO kritická.

Ako informoval o výsledkoch poslaneckého prieskumu v spomínanej nemocnici tieňový minister zdravotníctva a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí, najväčší problém je s nedostatkom sestier inštrumentárok.

Klesá operačná výkonnosť

„Napríklad na oddelení ORL (Otorinolaryngológia – pzn. redakcie) sú už len tri inštrumentárky, z toho jedna je v dôchodkovom veku. V dôchodkovom veku znamená, že tá sestra môže kedykoľvek odísť. Ak odíde táto sestra, tak oddelenie ORL stratí schopnosť realizovať napríklad výkony v službe, pretože tie dve inštrumentárky to nedokážu pokryť,“ upozornil Krajčí.

Dôvodom prieskumu boli medializované informácie o nedostatku sestier najmä na oddeleniach chirurgických disciplín a centrálnych operačných sálach, následkom čoho klesá operačná výkonnosť a predlžujú sa čakacie lehoty. „Rozprávali sme sa o tom, akým spôsobom budeme riešiť situáciu. Situácia je natoľko vážna, že si vyžaduje rýchle riešenia,“ povedal Krajčí.

Zlepšenie hodnotenia sestier

Sestry podľa neho fungujú v obrovskom strese a pokiaľ chceme získať do systému sestry, musíme sa podľa poslanca začať baviť o zvýšení ohodnotenia.

Hnutie OĽaNO preto predloží do parlamentu návrh na zlepšenie ohodnotenia sestier. Krajčí pripustil, že sestry by si na výplatnej páske mohli prilepšiť až o 200 eur.

Ministerstvo zdravotníctva zatraktívni podmienky

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že pokračuje v kontinuálnom zlepšovaní podmienok na prácu sestier. „Prácu sestier si vysoko vážime, sú dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti a my kontinuálne pracujeme na systémových krokoch, aby sme zatraktívnili podmienky na ich prácu a motivovali ich, aby postupne prichádzali do systému. Problém s chýbajúcimi sestrami však nie je len na Slovensku, ale v celej Európe a my pracujeme na tom, aby sa stav postupne zlepšoval. Aktuálne sa napríklad zaoberáme aj otázkou ich lepšieho platového ohodnotenia,“ objasnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ako pokračovala, ministerstvo zdravotníctva zvýšilo kompetencie zdravotníckych asistentov. „V nemocniciach tak dokážu odbremeniť sestry od náročnej práce. Povolanie zdravotného asistenta sa stalo taktiež atraktívnejším aj pre samotných študentov, rezort sestrám zvýšil aj rozsah kompetencií. Cieľom bolo určiť transparentný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a prislúchajúcimi kompetenciami. Sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou môžu od apríla predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, je to niekoľko stoviek pomôcok, zoznam je presne zadefinovaný a ide o výrazný posun oproti minulosti,“ doplnila Eliášová s tým, že sestry v zdravotníckych zariadeniach môžu po novom na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom lieky na tlmenie bolesti s výnimkou opoidných analgetík alebo lieky na zníženie teploty.

Ministerstvo zdravotníctva tiež pristúpilo k zvýšeniu koeficientu pre sestry s pokročilou praxou (sestra s vysokoškolským vzdelaním a minimálne 5 rokov praxe). Vďaka prijatej legislatíve majú od tohto roka garantovaný 1,0 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vypočítanej Štatistickým úradom dva roky spätne. Podľa MZ je zároveň dôležité, že mzdové ohodnotenie sestier každoročne rastie.