Situácia v obciach na Slovensku je alarmujúca, niektoré prišli pre koronakrízu aj o polovicu príjmov

Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Povrazníka Ivona Patrášová, podľa ktorej je situácia v obciach „viac ako alarmujúca“. Ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák reaguje, že nastal čas, aby štát začal finančne podporovať aj koronakrízou zasiahnuté obce.

Práce vykonáva svojpomocne

Patrášová je starostkou v obci Povrazník s menej ako 200 obyvateľmi. Podielové a miestne dane prinášali do miestneho obecného rozpočtu približne tritisíc eur mesačne. V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom sa príjem obce znížil na 1 700 eur.

„Suma 1700 eur nepokryje ani cenu práce a to pracujem na trojštvrtinový úväzok a všetko si robím sama. Čiže asi idem pracovať bez mzdy a bude sa kumulovať záväzok obce, ktorý ani v budúcnosti nemám ako naplniť,“ uviedla starostka.

Tá vykonáva v rámci svojej obce kosenie, údržby aj všetky opravy svojpomocne, prípadne s pomocou brigádnikov, ktorými sú obyvatelia obce.

Nemajú si z čoho tvoriť rezervy

Patrášová uvádza, že obec potrebuje naliehavo finančné prostriedky. V opačnom prípade jej bude hroziť nútená správa. „Áno, vraj to budú riešiť. Ale kedy? Ja musím chod obce zabezpečiť dnes, nie o mesiac alebo o pol roka. Veľké obce možno nejaký čas vydržia, ale pokiaľ majú škôlky či domovy dôchodcov suma podielových daní im nebude stačiť ani na ich chod. Malé obce si nemajú z čoho tvoriť rezervu. Je to čisté zúfalstvo,“ koštatovala. Podľa Patrášovej je podobná situácia aj v blízkych obciach Turecká, Motyčky či Moštenica.

Tak, ako v prípade obce Povrazník, aj pre stovky iných obcí sú podielové a mieste dane jediným zdrojom príjmov. Rozpočet obce je tak viazaný na počet obyvateľov, ktorí v nej žijú. Podľa štatistického úradu sa na Slovensku nachádza 2 890 obcí. Celkovo 1 125 z nich má menej ako 500 obyvateľov.

Medzi nimi je zarátaných aj 415 obcí, ktoré majú menej ako 200 obyvateľov. Patrášová dodala, že reálne dôsledky finančnej krízy spôsobenej koronavírusom sú horšie, ako predpovedali prognózy odborníkov. Preto by mal štát začať okamžite riešiť situáciu samospráv, ktorým začínajú hroziť existenčné problémy.

Finančná pomoc reálne neprichádza

Aj podľa Kaliňáka nastal čas na to, aby štát začal finančne podporovať koronakrízou zasiahnuté obce. Podľa neho sa mnohé obce, napriek tomu, že ich ekonomická sila je obmedzená, s nástupom koronavírusu ukázali ako mimoriadne zodpovedné. Nečakali na usmernenia štátu a aktívne pomáhali svojim obyvateľom.

Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS-u tvrdí, že štát by mal starostlivosť obcí o svojich obyvateľov zohľadniť aj pri udelení finančnej pomoci, ktorá by mala byť dostatočná na to, aby obce dokázali naďalej riadne fungovať, plniť svoje funkcie a vytvárať dôstojné podmienky pre život svojich obyvateľov.

Napriek tomu, že sa o finančnej pomoci pre samosprávy dlho diskutuje, tá zatiaľ reálne neprichádza. „Na rokovaniach so štátnymi orgánmi sme avizovali vážne finančné problémy samospráv z dôvodu zníženia príjmov a nástupu ekonomickej krízy. Vzniknutá situácia ukazuje že naše argumenty boli oprávnené a platí to na všetky veľkostné kategórie samospráv. V prípade najmenších obcí je namieste definovanie finančného objemu, ktorý bude garanciu plnenia základných funkcií týchto obcí,“ povedal Kaliňák.