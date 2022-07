Situácia v osadách je absolútny škandál a hanba pre Úniu aj Slovensko, vyhlásil europoslanec. Čaká ho aj návšteva sídliska Luník IX (foto)

Situácia v osadách je podľa predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Younousa Omarjeeho absolútny škandál a hanba pre Európsku úniu aj pre Slovensko. Uviedol to po štvrtkovej návšteve rómskej osady v obci Petrovce nad Laborcom (okres Michalovce).

Na návšteve sa okrem francúzskeho europoslanca zúčastnili aj ďalší traja europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj – Constanze Krehl z Nemecka, Monika Vana z Rakúska a Peter Pollák zo Slovenska. Stretli sa tam so starostom obce Štefanom Rovňákom, poslancami obecného zastupiteľstva a zástupcami rómskej komunity.

Hanba pre Európsku úniu a Slovensko

„Chceli sme sem prísť, aby sme na vlastné oči videli, ako sa žije v rómskych osadách. Realita, ktorú vidíme, potvrdzuje ideu, ktorú sme mali pred našou cestou. Myslím, že môžem hovoriť aj za mojich kolegov, že je to absolútny škandál a hanba pre Európsku úniu aj pre Slovensko, že tu európski občania v roku 2022 žijú v podmienkach stredoveku,“ uviedol Younous Omarjee.

Ako ďalej dodal, je škandál, že deti nemajú prístup k vzdelaniu, nie je tu žiadna iniciatíva zaradiť týchto ľudí na pracovný trh a je absolútny škandál, že títo ľudia nemajú žiadnu perspektívu.

„Je dlhodobo zarážajúce, že Slovensko, napriek tomu, že Európska únia pravidelne vyčleňuje špeciálny balík peňazí na integráciu rómskej komunity na Slovensku, nedokázalo naplniť európske očakávania, ale dokonca ani tie svoje. Už od roku 2007 má Slovensko k dispozícii špeciálne balíky peňazí na to, aby sa situácia v týchto komunitách zlepšila. Žiaľ, zložitá situácia naďalej pretrváva,“ uviedol Pollák.

Je podľa neho neakceptovateľné a zarážajúce, že Slovensko pravidelne vracia peniaze z programového obdobia určené na integráciu Rómov späť do rozpočtu EU, alebo ich presúva na iné priority.

Delegáciu čaká aj košické sídlisko

Delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj pricestovala v stredu na východné Slovensko, aby zhodnotila využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na lepšie začlenenie Rómov a pomoc utečencom.

Počas troch dní sa zamerajú predovšetkým na investície do infraštruktúry financované z prostriedkov kohéznej politiky v regiónoch východného Slovenska, ktoré by mali prispieť k lepšiemu začleneniu príslušníkov rómskej menšiny, utečencov a migrantov do spoločnosti.

Delegácia sa stretne s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, s vedením Košického a Prešovského samosprávneho kraja, s predstaviteľmi miestnej samosprávy a s lokálnymi zástupcami orgánov zaoberajúcich sa riešením výziev spojených s migráciou. Poslanci ešte navštívia košické sídlisko Luník IX, tábor pre utečencov z Ukrajiny v Michalovciach a hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom.