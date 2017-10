Situácia v Španielsku je napätá, treba rešpektovať ústavný poriadok krajiny, tvrdí Šefčovič

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Situácia v Španielsku je napätá, nikto nechce prilievať olej do ohňa. Treba dúfať, že sa dnešné referendum zaobíde bez ujmy na zdraví a nejakých ešte dramatickejších chvíľ. V dnešnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič s tým, že všetci zdôrazňujú, že ide o vnútropolitickú vec Španielska.

Vnútropolitickú vec

„Treba rešpektovať ústavný poriadok Španielska,“ dodal s tým, že sa očakáva, že referendum španielska politická reprezentácia zvládne. Podstatné podľa neho je, aby katalánska aj španielska reprezentácia spolu intenzívnejšie komunikovali a hľadali riešenie, ktoré bude stabilizovať Španielsko.

Okrem toho sa Šefčovič v relácii venoval aj európskej integrácii. Na margo nedávnych nemeckých volieb povedal, že hoci je Angela Merkelová skúsenou političkou, aj tí najväčší optimisti hovoria, že Nemecko do Vianoc asi novú vládu nebude mať.

Rôzne pohľady

„Sú tam iné pohľady zo strany zelených, zo strany liberálov, určite sa nová koaličná vláda nebude rodiť ľahko, ale som presvedčený, že nová koaličná dohoda bude, a bude proeurópska, a do veľkej miery bude zohľadňovať to, čo je v Európe potrebné – pokračovať v reformách, upevňovať pocit jednoty v rámci EÚ a v tých smeroch ísť do hlbšej integrácie,“ povedal Šefčovič s tým, že otázne je skôr to, či to bude takým tempom, aké navrhuje francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Slovenský zástupca EK sa vrátil aj k piatkovému digitálnemu summitu, ktorý sa konal v estónskom Talline. „Je to jedna z najdôležitejších agiend súčasnosti. Je mimoriadne úzko prepojená so štvrtou priemyselnou revolúciou. To, čo sa pokúšame položiť na stôl členským krajinám, je, aby sme vytvorili adekvátne právne rámce tejto revolúcii. Aby sme nezachovávali tie staré normy, ktoré nám bránia v tom, aby sme mohli využívať nové technológie,“ pokračoval Šefčovič s tým, že sa to bude týkať autonómnych áut, inteligentných meračov energií, lepšieho fungovania e-governmentu.

Takisto súhlasí s tým, že budeme musieť nájsť recept aj na zdieľanú ekonomiku. Okrem toho pripomenul, že do mandátu Komisie, teda do roku 2019, by mal byť dotvorený jednotný digitálny trh.