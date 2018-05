Škandinávci sa kúpali vo fjordoch výrazne skôr, na západe Nórska padol teplotný rekord

KODAŇ 31. mája (WebNoviny.sk) – Teploty v severných krajinách Európy lámali v máji rekordy a Škandinávci sa začali kúpať vo svojich fjordoch výrazne skôr, ako je oficiálny začiatok leta 21. júna.

V obci Etne na nórskom západnom pobreží sa ortuť teplomera v stredu vyšplhala na 32,7 stupňa Celzia, čo je nový májový rekord. Dánski meteorológovia zas uviedli, že v máji sa už podarilo zlomiť rekord v počte hodín so slnečným svetlom – do stredy ich zaznamenali 348, do štvrtka by ich mohlo byť až 360.

Predchádzajúci rekord bol 347 hodín. Nóri na juhu krajiny využili pekné počasie na kúpanie v prístavoch a fjordoch, zatiaľ čo na mnohých miestach vo Švédsku úrady vydali zákazy zakladania ohňa pre sucho.