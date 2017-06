Škantárovci nebudú obhajovať zlato z Ria, súťaž deblkanoistov vyradili z olympiády

LAUSANNE 9. júna (WebNoviny.sk) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok potvrdil zmeny v programe OH 2020 v japonskom Tokiu.

Zámerom je zatraktívniť podujatie pre mladých ľudí, vniesť do súťaží viac mestských inovácií a ešte viac zrovnoprávniť obe pohlavia. Zároveň prichádza k poklesu počtu športovcov. Je definitívne, že končí súťaž deblkanoistov vo vodnom slalome, v ktorej Slovensko žalo úspechy a zbieralo cenné kovy.

Pribudol basketbal troch proti trom na jeden kôš (3×3) či voľný štýl na bicykloch BMX. “Ide o kľúčové rozhodnutia, prinášame fascinujúce zmeny,” uviedol prezident MOV Thomas Bach. Celkovo sa Tokiu bude súťažiť v 321 disciplínach, čiže presne toľko medailových kompletov odovzdajú organizátori.

15 nových disciplín

V porovnaní s Riom 2016 pribudne 15 nových disciplín, no nastane redukcia počtu športovcov o 285 osôb. Kým minulý rok v Brazílii bolo v programe OH deväť zmiešaných disciplín, v Japonsku ich bude už osemnásť.

Nové podmienky účasti na OH “pripravili” atletiku o 105 športovcov, plávanie o 22 a vodné pólo o ďalších 18. Veslovanie ich stratilo 24. jachting a streľba po 30, vzpieranie 64 a zápasenie 56.

“Teší nás zaradenie 3×3 basketbalu do rodiny olympijských športov. Je to naplnenie dlhodobej stratégie FIBA, ktorá si práve formát “trojkového” basketbalu zadefinovala ako platformu na oslovenie novej skupiny športovcov a fanúšikov. Očakávam, že dnešné rozhodnutie ešte zrýchli už teraz veľmi dynamický rozvoj 3×3. Pre SBA to znamená nový impulz a nové možnosti v rámci vytvárania podmienok pre 3×3 basketbal na Slovensku”, cituje prezidenta Slovenskej basketbalovej asociácie Pavla Bagina oficiálny web SBA. “Sen sa stal skutočnosťou. Je to skvelá správa pre celú basketbalovú komunitu,” uviedol generálny sekretár FIBA Patrick Baumann.

Disciplína Madison v dráhovej cyklistike

V plávaní sa po novom uskutočnia súťaže na 800 m mužov a 1500 m žien aj zmiešané štafety v polohových pretekoch 4x 100 m v atletike zmiešané štafety na 4x 400 m, v boxe prichádza k presunu (čo sa týka počtu, pozn.) dvoch mužských kategórií medzi ženské, v kanoistike (vrátane vodného slalomu) troch mužských disciplín na tri ženské, vo veslovaní sa takého presunu dočkala jedna disciplína.

Do programu pribudla v dráhovej cyklistike disciplína Madison, V šerme pribudlo po jednej tímovej súťaži medzi oboma pohlaviami. Po novom sa tiež uskutočnia zmiešané súťaže v džude, stolnom tenise, lukostreľbe či triatlone. Vo vzpieraní došlo k redukcii mužských hmotnostných kategórií o jednu.

V kanoistike, veslovaní, streľbe a vzpieraní prichádza k úplnému zrovnoprávneniu disciplín u mužov a žien, spolu s džudom a jachtingom v týchto športoch bude aj rovnaký počet športovcov oboch pohlaví. Táto rovnosť už bola dosiahnutá v bikrose, horskej cyklistike či zápasení voľným štýlom.

Ukážkové športy v Tokiu

Ukážkovými športami v Tokiu budú športové lezectvo, surfing, skejtbording, karate a bejzbal/softbal. Neúspešne sa o zaradenie do programu OH 2020 uchádzali skoky do vody z extrémnych výšok, tímové súťaže v modernom päťboji a taekwonde či doplnenie o mužsko-ženské páry do synchronizovaného plávania.

O vyradení C2 vo vodnom slalome sa hovorilo už dlhšie. Na nedávnych ME v slovinskom Tacene už niektoré krajiny nevyslali lode v tejto disciplíne.

“Myslím si, že už je to rozhodnuté. Angličania ani niektoré ďalšie krajiny sem už neposlali ‘cédvojky‘. Angličania sú v diplomacii najsilnejší a asi dobre vedia, prečo tak urobili. Jazdiť sa to bude, ale nie na olympiáde… Živiť kategóriu, ktoré je dosť nákladná, stojí dosť peňazí. Ak to federáciám nebude prinášať peniaze, tak ťažko povedať, kto bude ochotný túto kategóriu držať,“ hovoril pred týždňom Peter Hochschorner, spolu s bratom Pavlom trojnásobný olympijský víťaz v C2.