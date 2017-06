Aktualizované: Škantárovci postúpili na ME do finále C2, K1 ovládli poľské lode

aktualizované 3. júna 17:08

TACEN 3. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti Ladislav a Peter Škantárovci postúpili do finále kategórie C2 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v slovinskom Tacene.

Úradujúci olympijskí víťazi predviedli veľmi rýchlo jazdu, dostali však štyri trestné sekundy za dotyky s bránkami 10 a 11, čo ich odsunulo na šiestu pozíciu. Ďalej postúpilo desať posádok. Víťazmi semifinále sa stali Nemci Robert Behling, Thomas Becker. Finále C2 má začiatok v sobotu o 16.24 h.

Malé chybičky v jazde Škantárovcov

“Jazda bola celkom fajn, poistili sme si kombináciu štyri-päť a vo finále sa budeme snažiť to dať lepšie. Cítili sme, že loď celkom ide. Sme radi, že sme postúpili do finále a teraz sa budeme snažiť čo najlepšie pripraviť,“ povedal pre agentúru SITA Ladislav Škantár. Peter Škantár s jeho hodnotením súhlasil: “Boli tam tie malé chybičky, vo finálovej jazde sa ich musíme vyvarovať.“

Dvojnásobným poľským triumfom sa skončilo mužské finále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v slovinskom Tacene. Titul majstra Európy si vybojoval Mateusz Polaczyk, ktorý zvíťazil pred krajanom Dariuszom Popielom a Čechom Jiřím Prskavcom.

Grigar obsadil ôsmu priečku

Lepší z dvojice Slovákov vo finále Jakub Grigar obsadil ôsmu priečku a Andrej Málek skončil desiaty. Grigar zajazdil vo finále bez trestných sekúnd, Málek si pripísal jedno zaváhanie na bránke číslo 5. Posledný z pôvodne tria Slovákov Martin Halčin skončil svoju púť už v semifinále. Preteky sa odohrávali v nepríjemnom daždivom počasí. Víťaz semifinále Rakúšan Felix Oschmautz “chytil” päťdesiatku a vo finále bol klasifikovaný na poslednom 15. mieste.

Olympionik z Ria de Janeiro Grigar v Tacene obhajoval piatu priečku spred roka z domácej vody v Liptovskom Mikuláši, “Úplne spokojný nie som, pretože v jazde boli malé chybičky, ktoré ma stáli lepšie umiestnenie. Úplná spokojnosť to nie je, ale dosiaľ som sa v Tacene nedostal cez kvalifikáciu a teraz som sa predstavil priamo vo finále. Označil by som to za polospokojnosť. Hneď na začiatku som nejako zvláštne vošiel do dvojky a robil som z nej vyšší výjazd, myslel som si, že som veľmi vysoko. A v trojke som sa ocitol dva-tri metre pod bránkou. To ma stálo dosť času a síl, dobehnúť to už bolo ťažké. Na lepší výsledok to nestačilo,” povedal mladík Jakub Grigar.

Málek je bronzový medailista z ME 2015 v nemeckom Markkleebergu, teraz v Tacene sa len tak-tak dostal do finále a v ňom uzatvoril najlepšiu desiatku. “Finálová jazda nebola najhoršia, ale prišiel ´ťuk´ a malé chybičky. V semifinále som mal trochu šťastie a vyšlo to na pätnáste miesto. V jazde som videl veľa dobrých vecí aj nejaké chyby. V kajaku to buď vyjde alebo nie. Po semifinálovom výkone som bol zmierený s tým, že nepostúpim. V stane som si začal baliť veci a napokon to vyšlo tak, že som šiel finále,” zhodnotil Andrej Málek.

Ženské finále C1 bez Sloveniek

Titul majsterky Európy na šampionáte vodných slalomárov v slovinskom Tacene si v ženskej kategórii C1 vyjazdila Britka Kimberley Woodsová. Striebro berie Češka Tereza Fišerová a bronz putuje do Rakúska zásluhou ešte len 19-ročnej Nadine Weratschnigovej.

Slovenky vo finále chýbali. Soňa Stanovská a Monika Škáchová svoje semifinálové snaženie ukončili na 15., resp. 17. mieste, čo na finálovú desiatku nestačilo.

Víťazná Woodsová (21) pridala druhý individuálny a celkovo piaty titul majsterky Európy. Zlatá v C1 bola aj pred dvoma rokmi na kontinentálnom šampionáte v nemeckom Markkleebergu.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM SLALOME:

MUŽI

C2 – semifinále (prvých 10 do finále): 1. Robert Behling, Thomas Becker (Nem.) 101,94 s (0), 2. Marcin Pochwala, Piotr Szczepanski (Poľ.) 102,44 (0), 3. Jonáš Kašpar, Marek Šindler (ČR) 102,79 (0), … 6. Ladislav Škantár, Peter Škantár (SR) 104,10 (4) – postúpili do finále

K1 – finále: 1. Mateusz Polaczyk 83,06 s (0), 2. Dariusz Popiela (obaja Poľ.) 83,63 s (0), 3. Jiří Prskavec (ČR) 84,03 (0),…8. Jakub Grigar 86,49 (0),..10. Andrej Málek (obaja SR) 86,82 (2).

ŽENY

C1 – finále: 1. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 110,31 s (2), 2. Tereza Fišerová (ČR) 112,90 (0), 3. Nadine Weratschnigová (Rak.) 116,19 (4)