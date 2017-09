Škantárovci v závere Svetového pohára medailu nezískali, nedarilo sa ani Grigarovi

SEU D’URGELL 9. septembra (WebNoviny.sk) – Bez medailového úspechu pre slovenské farby sa skončilo sobotňajšie finále súťaže deblkanoistov v rámci záverečných piatych pretekov Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu d’Urgell.

Úradujúci olympijskí šampióni bratranci Ladislav a Peter Škantárovci napokon skončili na 6. mieste, súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci obsadili 7. pozíciu a Tomáša Kučeru s Jánom Bátikom klasifikovali na 10. priečke.

Grigar na 22. priečke

Prvenstvo si vybojovali Nemci Robert Behling, Thomas Becker, ktorí napokon vyhrali aj hodnotenie SP iba dva body pred českou posádkou Jonáš Kašpar, Marek Šindler. Česi v sobotu skončili na 4. mieste. V celkovom hodnotení boli Škantárovci 5., Kučerovi s Bátikom patril 7., Hochschornerovcov 12. a Jurajovi Skákalovi s Matúšom Gewisslerom 15. stupienok.

Medzi kajakármi sa nedarilo Jakubovi Grigarovi, úradujúci svetový šampión v kategórii do 23 rokov skončil v semifinále až na 22. priečke. Radoslav Mikó a Richard Macúš v K1M nepostúpili z piatkovej kvalifikácie. Finále sa stalo korisťou Slovinca Petra Kauzera. V hodnotení SP vyhral Vít Přindiš napriek sobotňajšiemu 6. miestu, Jakubovi Grigarovi patrí ôsmy post.

Medzi kanoistkami uspela Vilarrublová

Medzi kanoistkami obsadila Soňa Stanovská v semifinále 22. stupienok a Simona Maceková 28. miesto. Konečnou pre Evu Dieškovú bola už piatková kvalifikácia. Sobotňajšie finále vyhrala Španielka Nuria Vilarrublová, hodnotenie disciplíny v sezóne ovládla Austrálčanka Jessica Foxová.

FINÁLE SVETOVÉHO POHÁRA

K1 muži – semifinále (10 najlepších do finále): 1. Jiří Prskavec (ČR) 88,40 s (0), 2. Peter Kauzer (Slovin.) 88,78 (0), 3. Boris Neveu (Fr.) 89,47 (0), … 22. Jakub Grigar (SR) 94,61 (0) – nepostúpil do finále, … Radoslav Mikó a Richard Macúš (obaja SR) nepostúpili z piatkovej kvalifikácie

finále: 1. Peter Kauzer (Slovin.) 86,96 s (0), 2. Boris Neveu (Fr.) 87,00 (0), 3. Jiří Prskavec (ČR) 88,69 (2)

Konečné poradie vo Svetovom pohári (po 5 pretekoch): 1. Vít Přindiš (ČR) 292 bodov, 2. Sebastian Schubert (Nem.) 266, 3. Peter Kauzer (Slovin.) 251, … 8. Jakub Grigar 176, 48. Martin Halčin 40, 60. Andrej Málek 15, 86. Radoslav Mikó 4, 87. Richard Macúš (všerci SR) 4

C2 – semifinále (10 najlepších do finále): 1. Jonáš Kašpar, Marek Šindler (ČR) 103,75 s (0), 2. Gauthier Klauss, Matthieu Peche (Fr.) 104,94 (0), 3. Ondřej Karlovský, Jakub Jáně (ČR) 105,95 (0), … 5. Ladislav a Peter Škantárovci 107,65 (2), 6. Pavol a Peter Hochschornerovci 108,10 (0), 10. Tomáš Kučera, Ján Bátik 109,30 (0) – postúpili do finále, … 13. Juraj Skákala, Matúš Gewissler (všetci SR) 110,40 (0) – nepostúpili do finále

finále: 1. Robert Behling, Thomas Becker 102,81 s (0), 2. Dadvid Schröder, Nico Bettge (všetci Nem.) 103,81 (0), 3. Gauthier Klauss, Matthieu Peche (Fr.) 104,16 (2), … 6. Ladislav a Peter Škantárovci 105,87 (2), 7. Pavol a Peter Hochschornerovci 106,61 (0), 10. Tomáš Kučera, Ján Bátik (všetci SR) 111,70 (4)

Konečné poradie vo Svetovom pohári (po 5 pretekoch): 1. Robert Behling, Thomas Becker (Nem.) 312 bodov, 2. Jonáš Kašpar, Marek Šindler (ČR) 310, 3. Gauthier Klauss, Matthieu Peche (Fr.) 300, … 5. Ladislav a Peter Škantárovci 225, 7. Tomáš Kučera, Ján Bátik 181, 12. Pavol a Peter Hochschornerovci 111, 15. Juraj Skákala, Matúš Gewissler (všetci SR) 74

C1 ženy – semifinále (10 najlepších do finále): 1. Mallory Franklinová (V. Brit.) 110,23 s (2), 2. Jessica Foxová (Aus.) 110,57 (0), 3. Nuria Vilarrublová (Šp.) 112,49 (2), … 22. Soňa Stanovská 123,39 (0), 28. Simona Maceková 131,28 (8) – nepostúpili do finále, … Eva Diešková (SR) – nepostúpila za piatkovej kvalifikácie

finále: 1. Nuria Vilarrublová (Šp.) 108,37 s (0), 2. Jessica Foxová (Aus.) 110,89 (4), 3. Nadine Weratschnigová (Rak.) 113,01 (2)

Konečné poradie vo Svetovom pohári (po 5 pretekoch): 1. Jessica Foxová (Aus.) 307 bodov, 2. Tereza Fišerová (ČR) 236, 3. Nadine Weratschnigová (Rak.) 234, … 24. Simona Maceková 96, 32. Soňa Stanovská 53, 40. Simona Glejteková 39, 41. Monika Škáchová 33, Eva Diešková (všetky SR) 19