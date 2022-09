Skeetarka Barteková získala bronz na ME v Larnake, tesne jej unikla olympijská miestenka do Paríža 2024

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková získala ďalšiu medailu z vrcholného podujatia, na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v cyperskej Larnake si vystrieľala bronz v skeete žien. V kvalifikácii skončila skúsená rodáčka z Trenčína na druhej priečke výkonom 117 terčov, o dva presné výstrely zaostala za Nemkou Nadine Messerschmidtovou.

Vo vyraďovacej časti skončila Slovenka v 2. skupine na druhej priečke, keď z 30 výstrelov minula jediný. Spolu s Bartekovou sa do boja o medaily dostala aj stopercentná Britka Amber Hillová. Z 1. skupiny šli ďalej Talianka Diana Bacosiová (27) aj Messerschmidtová (25).

V medailovom kole ako prvá vypadla Bacosiová a Barteková už mala istotu cenného kovu, po ďalšej sérii však mala na svojom konte 27 zostrelených „holubov“ a zostávajúce dve konkurentky 28 resp. 29. Zlato napokon získala Britka Hillová, ktorá vo finále zo 40 výstrelov minula dvakrát a Nemka Messerschmidtová spolu trikrát. Zlatá Hillová aj strieborná Messerschmidtová v piatok vybojovali vpre svoje krajiny miestenku na OH 2024 do francúzskeho Paríža.

Barteková v skeete, medzi ženami aj v tímoch, získala medailu na OH 2012 v Londýne, na MS v tejto disciplíne deväť medailí (0 – 2 – 7) a na ME ďalších 16 kovov (10 – 2 – 5). Na ME v súťaži jednotlivkýň získala v piatok už ôsmy cenný kov (4 – 1 – 3)

V Larnake sa v skeete žien predstavili aj ďalšie dve Slovenky, Lucia Kopčanová a Vanessa Hocková skončili svoju púť už v kvalifikácii.

Na ME na Cypre získalo Slovensko bronz aj v súťaži miešaných tímov v trape, postarali sa o ňu Erik Varga so Zuzanou Rehák Štefečekovou.