Sklamanie pre Juventus aj Real Madrid, z Ligy majstrov ich vyradil Lyon a Manchester City

Po takmer päťmesačnej pauze zavinenej pandémiou koronavírusu sa v piatok opäť rozbehla futbalová Liga majstrov 2019/2020.

Dve odvety osemfinále priniesli sklamanie pre španielsky Real Madrid a taliansky Juventus Turín, teda pre bývalý a súčasný klub jedného z najlepších futbalistov súčasnosti Cristiana Ronalda.

Juventus vyhral, no na postup to nestačilo

Juventus v zostave aj s C. Ronaldom si z prvého duelu hraného ešte v závere februára vo Francúzsku priniesol jednogólové manko, keďže na pôde Lyonu prehral 0:1.

Ešte v horšej situácii bola „stará dáma“ od dvanástej minúty piatkového zápasu, keď Memphis Depay premenil sporný pokutový kop, v tom okamihu domáci museli streliť tri góly, ak chceli postúpiť. Ešte pred prestávkou na 1:1 vyrovnal spomenutý Cristiano Ronaldo, ktorý premenil ďalší mimoriadne sporne nariadený pokutový kop.

Rovnaký hráč potom po hodine hry strelou ľavačkou spoza pokutového územia upravil na 2:1 a priblížil postup pre svoj tím na rozdiel jediného gólu, no Turínčania v ďalšom priebehu neboli mimoriadne nebezpeční a do vážnejšej šance sa už nedostali.

„Sme mimoriadne sklamaní. Zvíťazili sme síce 2:1, ale nestačilo to na postup. Mali sme nejaké príležitosti pridať aj tretí gól, no nepremenili sme ich a to bola naša chyba. Vypadli sme príliš skoro, mali sme ísť ďalej. Nejaký čas potrvá, kým nás to prebolí,“ poznamenal po súboji mladý holandský obranca Juventusu Matthijs de Ligt podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).

Triumf a postup Manchestru City

Aj Real Madrid v prvom meraní síl s anglickým Manchestrom City prehral o jeden gól, keď doma súperovi podľahol 1:2. Mal teda ešte náročnejšiu úlohu ako Juventus.

Šanca „bieleho baletu“ na postup ešte klesla v 9. minúte piatkového súboja po presnom zásahu Raheema Sterlinga, ktorý využil zaváhanie hosťujúceho obrancu Raphaela Varana. Karim Benzema síce po necelej polhodine hry vyrovnal na 1:1, no triumf aj postup Manchestru City spečatil v 68. minúte Gabriel Jesus.

„Myslím si, že sme predviedli skvelý výkon. Plán nám vyšiel, chceli sme byť agresívni v boji o loptu, byť o krok pred súperom. Presne to sme spravili a naše napádanie nám prinieslo dva strelené góly,“ zhodnotil Sterling na webe uefa.com.

Guardiola spokojný, Zidane nie

Spokojný bol po súboji kouč Pep Guardiola.

„Sme tu, aby sme sa pokúsili vyhrať celú Ligu majstrov. Proti Realu sme k tomu urobili jeden krok. Nesmieme sa uspokojiť, pretože ak si niekto myslí, že to stačí, tak ďalšia časť súťaže nám ukáže, akí sme maličkí. Ak chceme uspieť, musíme v tejto súťaže zdolávať veľké kluby,“ povedal Guardiola.

Smutný bol jeho náprotivok na lavičke Realu Zinedine Zidane. „Celkovo našu sezónu hodnotím vysokými známkami. To, ako sme ju skončili, nie je dobré, ale túto prehru jednoducho musíme akceptovať. Prehrali sme doma aj vonku a nezostáva nám nič iné, ako gratulovať City k postupu,“ poznamenal Zidane.

Duely vo štvrťfinále

Práve dva postupujúce tímy z piatkových meraní síl sa proti sebe postavia v sobotu 15. augusta vo štvrťfinále v portugalskom Lisabone.

Známe sú už aj ďalšie dve dvojice – v stredu 12. augusta sa uskutoční duel medzi talianskou Atalantou Bergamo a francúzskym tímom Paríž Saint-Germain a o deň neskôr stretnutie RB Lipsko – Atlético Madrid.

Mená štvrťfinalistov skompletizujú sobotňajšie odvety osemfinále LM – FC Barcelona hostí SSC Neapol (prvý zápas: 1:1) a Bayern Mníchov privíta londýnsku Chelsea (prvý duel: 3:0).

Postupujúce tímy z týchto duelov si v Lisabone zmerajú sily 14. augusta.