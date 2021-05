ŠKODA prekvapila vodičov. Ukázala, ako jazdiť za tretinu

Záujem o bezemisnú a ekonomickejšiu jazdu elektromobilmi na Slovensku rastie. Svedčí o tom nie len vyšší počet zaregistrovaných elektrických vozidiel, ale aj avizovaná podpora zo strany štátu, ktorý v rámci Plánu obnovy investuje do rozširovania sietí nabíjacích staníc 51 miliónov eur. K podpore elektromobility sa pridala aj značka ŠKODA, ktorá v Bratislave premenila jednu z čerpacích staníc na dočasné „nabíjacie centrum“. Vodičom tak ukázala, ako môžu vďaka elektromobilu ŠKODA ENYAQ iV ušetriť na spotrebe až 70 % nákladov.

O elektromobilitu na Slovensku je záujem. Za uplynulý rok sa u nás registrovala takmer tisícka nových elektrických vozidiel, čo predstavuje 400 % nárast oproti roku 2019. Nákup elektromobilov bol silne motivovaný dotáciami na kúpu elektromobilov, ktoré vláda uvoľnila práve koncom roka 2019. Na rastúci trend zareagoval aj štát, ktorý do podpory zelenej formy dopravy plánuje investovať približne 51 miliónov eur. Časť z nich sa plánuje využiť práve na vybudovanie 228 ultrarýchlych nabíjacích staníc pri diaľniciach, 500 rýchlonabíjacích staníc a vyše 2 600 AC staníc pre mestá a firmy. Viac informácií je k dispozícii v rámci Plánu obnovy.

Zvyšujúcemu záujmu Slovákov o ekologickejšiu dopravu prispieva aj značka ŠKODA, ktorá na slovenský trh uviedla svoje prvé plnohodnotné elektrické SUV ŠKODA ENYAQ iV, štartujúce na cene 34 590 eur s DPH. Maximálny dojazd tohto vozidla pritom predstavuje viac než 520 km na jedno nabitie (podľa WLTP), čo v ideálnych podmienkach stačí na cestu z Bratislavy do Košíc.

S elektromobilom ŠKODA ENYAQ iV jazdíte za tretinu

Okrem toho, že elektromobily sú vďaka svojej bezemisnosti šetrné k životnému prostrediu, uľavia aj našim peňaženkám v rámci dennej spotreby. Odborníci zo ŠKODA AUTO Slovensko vyrátali, že cena za sto kilometrov jazdy týmto elektromobilom sa v priemere rovná približne tretine ceny jazdy klasickým vozidlom so spaľovacím motorom. Cenu za nabíjanie elektrického vozidla si pritom dokáže majiteľ aktívne regulovať.

ENYAQ iV 60 (132 kW) Loft KODIAQ 1.5 TSI (110 kW) DSG Style Priemerná spotreba 15,5 kWh/100 km (WLTP) 7,45 l/100 km (WLTP) Cena za jednotku PHM* 0,2 € / 1 kWh (80:20) 1,40 € / 1 l benzínu Cena za 100 km 3,10 € 10,40 € Cena PHM za rok (20 000 km) 614 € 2 086 € Celková úspora 1 472 € (70,56%) *Pomer domáceho AC nabíjania (sadzba 0,15 eur / kWh) a DC nabíjania (sadzba 0,39 eur / kWh) 80:20

Foto: ŠKODA AUTO

Netradičný koncept tradičných značiek

Značka ŠKODA do sveta elektromobility vstúpila už koncom roka 2019 a že to myslí vážne, potvrdila oficiálnym uvedením svojho prvého elektrického SUV – ENYAQ iV. Aj napriek tomu, že popularita elektromobility u nás postupne rastie, musí čeliť mnohým predsudkom. Aj preto sa ŠKODA rozhodla poukázať na výhody elektromobility netradičným spôsobom. V spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, ktorá s nabíjačkami MOL Plugee rozširuje svoje služby aj pre zákazníkov áut s alternatívnym pohonom, na hodinu pretvorila jednu z jej čerpacích staníc na „nabíjacie centrum“. Vodičom, ktorí prišli natankovať svoje tradičné autá, tu ŠKODA rozdávala dotáciu ŠKODA ELEKTROBONUS vo forme palivovej karty s kreditom vo výške 70 % z celkovej ceny ich tankovania, aby si šoféri vedeli predstaviť, koľko by ich vyšli náklady na cestovanie napríklad pri prevádzke modelu ENYAQ iV. Originálnu akciu značky ŠKODA využila behom hodiny viac ako stovka vodičov. Na Prístavnej ulici sa vytvárali desiatky metrov dlhé kolóny a benzínová pumpa doslova praskala vo švíkoch.

„Rozdiel v cene prevádzky medzi tradičným spaľovacím vozidlom a elektromobilom pritom môže byť ešte značnejší, ak šofér kombinuje večerné domáce nabíjanie s bezplatnými nabíjacími stanicami,“ vysvetľuje Robert Barta, koordinátor projektu eMobility v ŠKODA AUTO Slovensko, a dodáva: „Motoristi tak šetria nielen na nákladoch na cestovanie, ale tak isto už pri samotnej kúpe vozidla, kedy sa stretnú s lacnejším povinným zákonným poistením, odpusteným poplatkom za registráciu vozidla, ale čakajú ich aj podstatne nižšie servisné náklady.“

Slovnaft rozširuje sieť nabíjacích staníc

Záujem o elektromobilitu dosvedčuje aj neustále sa rozrastajúca sieť prevádzkovateľov nabíjacích staníc, ktoré vznikajú nielen vo veľkých mestách, ale aj na kľúčových dopravných uzloch pri prejazde Slovenskom tak, aby motoristi mohli po ceste svoje elektromobily pohodlne dobíjať.

„Spoločnosť Slovnaft tu je pre všetkých vodičov, aj tých, ktorí využívajú na presun elektromobily, preto sme od roku 2018 vstúpili na trh služieb s nabíjacími stanicami na Slovensku. Súčasne kontinuálne sledujeme, ako sa vyvíjajú potreby majiteľov elektromobilov, a tomu aj prispôsobujeme naše služby. Aktuálne v rámci našej siete prevádzkujeme 13 nabíjacích staníc pod značkou MOL Plugee a ďalších 5 je u nás umiestnených na báze partnerstva. V záujme zvyšovania komfortu chystáme pre zákazníkov ešte v tomto roku aj digitálne riešenie, ktoré uľahčí formu nabíjania. V rámci Skupiny MOL a našej stratégie Shape Tomorrow 2030+ očakávame, že počet nabíjacích miest bude postupne rásť a rovnako tak aj počet ďalších alternatívnych zdrojov voči bežnému palivu. Sme pripravení zákazníkom ponúknuť všetky energetické zdroje, vďaka ktorým sa budú vedieť presúvať a udržiavať si svoju mobilitu,” povedala Timea Reicher, členka predstavenstva a riaditeľka Maloobchodu spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Motoristi môžu využívať nabíjacie stanice Skupiny MOL, kam patrí aj Slovnaft. Celkovo v krajinách strednej a východnej Európy tak môžu využívať takmer 200 nabíjacích staníc pod označením MOL Plugee. Nabíjacie stanice sú súčasťou projektu NEXT-E financovaného Európskou úniou. Viac informácií na https://molplugee.hu/en.

Odborníci zo ŠKODA AUTO Slovensko vyrátali, že cena za sto kilometrov jazdy elektromobilom ŠKODA ENYAQ iV sa v priemere rovná približne tretine ceny jazdy klasickým vozidlom so spaľovacím motorom. Foto: ŠKODA AUTO

Pre tých, ktorí nemajú možnosť si na vlastnej koži vyskúšať, aké je to natankovať si o 70 % lacnejšie a nestihli navštíviť čerpaciu stanicu Slovnaft, pripravila značka ŠKODA zaujímavý kvíz, ktorý preverí znalosti o elektromobilite a ponúkne zaujímavé informácie. Stačí, ak navštívia stránku www.tankujteinaq.sk a môžu hrať o novinku ŠKODA ENYAQ iV na víkend a palivové karty.

Informačný servis