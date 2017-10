ŠKODA radí: Pripravte svoje auto na zimu už teraz

Bratislava 20. októbra 2017 ( WBN/PR ) – Zima je náročné obdobie na prevádzku auta. Aby bezpečne fungovalo aj v tomto období, treba ho na zimu včas pripraviť. Odborníci zo spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko motoristom odporúčajú, aby tak urobili už teraz. Pripravili niekoľko dôležitých odporúčaní a pre tých motoristov, ktorí zveria komplexnú prípravu automobilu autorizovanému servisu ŠKODA, ponúkajú niekoľko praktických služieb. Pri kúpe zimného kompletu kolies získajú napríklad zadarmo unikátnu službu ŠKODA Pneugarancia, ktorá garantuje výmenu pneumatiky v prípade neopraviteľných defektov.

Kedy je správny čas prezuť auto?

Používanie zimných pneumatík je na Slovensku povinné, ak je na vozovke súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza – toľko hovorí slovenská legislatíva. No viete, čím vás môže prekvapiť cesta napríklad na Donovaloch, keď pohľad z okna bytu povedzme v Šamoríne ničím zimu neprípomína? Praktickým pomocníkom je priemerná denná teplota – ak sa pohybuje na úrovni sedem stupňov nad nulou, nestrácajte čas a automobil prezujte. Netreba pritom zabudnúť na kontrolu diskov a pneumatík, vrátane správneho nahustenia. Zimné pneumatiky by mali ostať na aute približne do konca marca.

Zimné gumy s Pneugaranciou

Je dôležité, akú obuv na zimu svojmu autu doprajete, pretože ido o bezpečnosť posádky aj iných účastníkov cestnej premávky. Mnohé nezávislé testy zimných pneumatík ukázali, že nie každá je v zime aj skutočne spoľahlivá. „Autorizované servisy značky ŠKODA, ktorej automobily sú najbežnejšie využívané na slovenských cestách, disponujú širokým výberom diskov aj kvalitných zimných pneumatík. Zákazník môže výber vhodných pneumatík konzultovať s odborníkom. Navyše, pri kúpe kompletnej sady pneumatík od nás zákazník zdarma získa aj unikátnu službu ŠKODA Pneugarancia, ktorá pokrýva aj neopraviteľné poškodenia a defekty spôsobené neúmyselne pri bežnej prevádzke automobilu,“ odporúča Ing. Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Komplexná kontrola v servise

Róbert Hukel však upozorňuje, že výmenou pneumatík sa príprava automobilu na zimu zďaleka nekončí: „Dnešné automobily sú veľmi komplexné a taká by mala byť aj príprava auta na zimu.“ Mnohé úkony si zruční vodiči dokážu spraviť sami, no práve pre komplexnosť automobilu a 100-percentnú istotu vodičom odporúča návštevu autorizovaného servisu: „Ak chcú mať motoristi stopercentnú istotu, že sa na nič nezabudne a auto bude na zimu dôkladne pripravené, odporúčame navštíviť autorizovaný servis. Iba ten garantuje komplexnú kontrolu a prípravu podľa najnovších smerníc a pokynov výrobcu,“ hovorí Róbert Hukel.

Srdcom auta je funkčný akumulátor

Čo komplexná kontrola v servise obnáša? „Mnoho motoristov sa mylne domnieva, že príprava auta na zimu spočíva iba v prezutí zimných pneumatík,“ hovorí Hukel a upozorňuje: „Vecí, ktoré treba skontrolovať je podstatne viac. Napríklad zlý stav akumulátora dokáže narobiť najmä v zime veľké nepríjemnosti.“

Akumulátor sa totiž v chladných zimných mesiacoch nadmerne namáha, preto môže ľahko zradiť. Kontrola a premeranie, resp. výmena akumulátora za nový ušetrí nechcené problémy na ceste. „Majiteľom starších automobilov odporúčame skontrolovať aj zapaľovaciu sústavu a sviečky. Oplatí sa mať v aute aj štartovacie káble. Neodporúčame auto roztláčať alebo rozťahovať, nakoľko sa tým môže zničiť katalyzátor,“ vysvetľuje Róbert Hukel.

Vidieť a byť videný

Zima prináša zhoršenie svetelných podmienok aj počas dňa. V tomto období roka je zásada „vidieť a byť videný“ ešte dôležitejšia. Preto je potrebné venovať pozornosť aj správne fungujúcemu osvetleniu automobilu. Nechajte si všetky svetlá skontrolovať a nastaviť tak pre svoju bezpečnosť, ako aj pre bezpečnosť ostatných. Rovnako myslite aj na náhradnú sadu žiaroviek, poistiek a overte si, kde máte uložený výstražný trojuholník.

V zime dostávajú zabrať aj stierače, preto je dôležité preveriť ich funkčnosť. V autorizovanom servise vám najlepšie poradia, či sú vaše stierače v dobrej kondícii a aký druh je pre vaše auto vhodný. Samozrejmosťou je kontrola funkčnosti ostrekovacej sústavy a výmena letnej náplne ostrekovača za zimnú v odporúčanej koncentrácii. K výhľadu z auta na cestu pomôže aj dobre pracujúca klimatizácia, ktorá v zime pomáha redukovať zahmlievanie okien.

Sneh na auto nepatrí

Ak nájdete svoje auto pokryté snehovou nádielkou alebo námrazou, urobte si čas na dôsledné odstránenie snehu a ľadu z karosérie skôr, než vyštartujete. Zďaleka nejde o estetickú záležitosť, ale o bezpečnosť. Sneh alebo hoci len malé kúsky námrazy môžu ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. V prípade nehody s nesprávne vyčisteným autom môžete mať problémy nielen s políciou, ale aj poisťovňou. Vybavte sa teda metličkou na sneh a škrabkou na ľad. V modeloch značky ŠKODA je škrabka vždy po ruke vo viečku palivovej nádrže.

Ak plánujete cestu do vyššie položených oblastí alebo cez priesmyky, pribaľte si aj snehové reťaze. Do niektorých stredísk vás bez nich nemusia pustiť. Odporúčame si nasadzovanie reťazí nacvičiť v teple garáže alebo krytého parkoviska. Vhodné je aj vrecko plnené soľou alebo pieskom.

Jazdite plynulo a brzdite s citom

Brzdy musia byť v stopercentnom stave, skontrolovať treba aj brzdovú kvapalinu. V zimných mesiacoch sa snažte vyhýbať prudkému brzdeniu a vysokým rýchlostiam. Zrýchľujte plynulo, dodržiavajte väčšiu vzdialenosť medzi automobilmi a pri brzdení nerobte trhavé pohyby volantom.

Ako zahriať motor v zime

V zime nenechávajte motor bežať na voľnobeh, to na zahriatie motora nepomáha. Benzínový aj dieselový motor sa najlepšie zahreje pri plynulej jazde. Kým motor nie je zahriaty, odporúčame jazdiť v nízkych otáčkach a nevytáčať motor. Majitelia dieselových motorov by mali toto pravidlo dodržiavať o to dôslednejšie, že ich motory sa zahrievajú pomalšie. Rovnako tak motory vybavené turbodúchadlom treba zahrievať citlivo a „nedupať“ na plyn hneď po naštartovaní. Pri dodržiavaní uvedených jednoduchých pravidiel vám to motor vráti v podobe dlhšej životnosti a spoľahlivej prevádzky.

Pomoc v núdzi a pri dopravnej nehode

V prípade poruchy, nehody alebo akejkoľvek nepredvídateľnej situácie radíme motoristom kontaktovať asistenčnú službu daného výrobcu vozidla. Odporúčame preveriť si, čo všetko pokrýva poistenie a aké sú podmienky pri využití asistenčných služieb. To platí najmä pre motoristov, ktorí majú svoje auto po záručnej lehote, keď sa asistenčné služby môžu výrazne predražiť. Majitelia automobilov značky ŠKODA, ktorí využívajú služby autorizovaných servisov, majú k dispozícii automaticky a zdarma službu Doživotná garancia mobility Premium. V rámci nej môžu využiť službu ŠKODA Assistance dostupnú 24 hodín denne 365 dní v roku. Pokiaľ telefonujete zo Slovenska, vytočte bezplatné telefónne číslo 0800 124 125. Ak zo zahraničia, vytočte telefónne číslo s medzinárodnou predvoľbou +421 2 4329 1547.

Simply Clever výbava

V autorizovanom servise nájdete širokú ponuku praktického príslušenstva, ktoré vám spríjemní zimné cestovanie a uľahčí údržbu auta. Či už hovoríme o interiérovom vaku na lyže, originálnych gumových koberčekoch, rohožiach do batožinového priestoru, ktoré si lepšie poradia s roztápajúcim sa snehom, alebo o súprave značkovej autokozmetiky. ŠKODA dokonca ponúka aj originálne bezpečnostné pásy pre štvornohých miláčikov, ktoré aj pri prudkej zmene smeru alebo brzdení udržia vášho psíka v bezpečí. Ponuku vybraného zimného ŠKODA originálneho príslušenstva a dielcov okrem autorizovaných partnerov ŠKODA na Slovensku ponúka aj značkový ŠKODA E-shop.