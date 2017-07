ŠKODA tipy: Ako si užiť cestu autom na letnú dovolenku bez stresu

BRATISLAVA 3. júla 2017 (WBN/PR) – Počas hromadného letného presunu dovolenkárov, stále veľa Slovákov dáva pred lietadlom či vlakom prednosť road-tripu a do oddychových destinácií vyrážajú autom. Aby sa jazda nezmenila na neželané dobrodružstvo, je dobré držať sa niekoľkých základných rád. Odborníci ŠKODA AUTO Slovensko odporúčajú, ako si čo najlepšie naplánovať trasu, pripraviť svoje vozidlo na náročnú cestu a ako si poradiť v nepredvídaných situáciách.

Prvá z hlavných zásad, ktorú netreba podceňovať, je kontrola technického stavu automobilu pred cestou. „Motoristi si môžu urobiť základnú kontrolu svojho automobilu aj sami. Avšak ak chcú mať istotu, že ich vozidlo bude stopercentne pripravené na dlhú cestu, odporúčam nechať si ho skontrolovať v autorizovanom servise ešte pred vycestovaním na dovolenku. Ušetria nielen čas príprav, ale aj zbytočné komplikácie a nemalé následné výdavky za opravy v zahraničí,“ hovorí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Komplexná prehliadka vozidla v autorizovanom servise vám zaručí, že vaše auto dostalo potrebnú starostlivosť, vrátane kontroly bŕzd, prevádzkových náplní a nastavenia svetlometov.

Naplánujte si cestu vopred

Zadať adresu letoviska do navigácie, keď už sedíte s rodinou či priateľmi v naštartovanom aute, nemusí byť najchytrejšie rozhodnutie, ak sa chcete dostať do cieľa pohodlne a plynulo. Cestu si plánujte vopred, s pomocou plánovača trasy na internete. „Zistite si, kde v tranzitných alebo cieľových krajinách sa nachádzajú platené úseky, kde je pred hranicami posledná možnosť kúpiť si diaľničnú známku, či na trati nie sú obchádzky a ako sa najlepšie vyhnúť kolónam. Pokiaľ máte vozidlo ŠKODA vybavené funkciou Infotaiment Online, môžete si naplánovať trasu na portáli ŠKODA Connect a pohodlne ju poslať on-line do navigácie v aute,“ odporúča Róbert Hukel.

Premávku kontrolujte aj priebežne počas jazdy. Funkcia Infotaiment Online dostupná v nových modeloch ŠKODA od roku 2017 umožňuje prijímať aktuálne informácie z ciest v reálnom čase.

Pri tzv. offline navigáciách je dôležité, aby ste mali nainštalovanú aktuálnu verziu mapy, nakoľko cestná a diaľničná sieť sa neustále mení. Informácie o aktuálnych mapových podkladoch pre vaše vozidlo sú k dispozícii na portáli ŠKODA http://updateportal.skoda-auto.com. V závislosti na type navigácie vo vozidle je možné si nové mapové podklady stiahnuť zdarma.

Ak chcete prísť do cieľa rýchlo a bez stresu, vyrazte radšej v strede týždňa, určite nie v piatok a cez víkend, keď sú kolóny dovolenkárov najväčšie.

Čo nezabudnúť doma

Vodičský preukaz, technický preukaz a doklad o poistení vozidla si nachystajte spolu s pasom alebo občianskym preukazom. Uistite sa vopred, či v danej krajine nie je potrebný medzinárodný vodičský preukaz. Pre prípad potreby majte po ruke finančnú hotovosť a kontakty na zastupiteľské úrady a asistenčné služby. Ak vám papierové mapy nič nehovoria, zadovážte si autonabíjačku mobilných telefónov, ak nie je súčasťou výbavy vášho auta. Pre plnohodnotné využívanie infotainmentu si pred cestou aktivujte dáta na využívanie internetu v zahraničí. Skontrolujte, či máte so sebou povinné tlačivo správy o nehode. Ak nie, stiahnite si ho z internetu alebo kontaktujte svoju poisťovňu, v ktorej máte uzavreté PZP alebo havarijné poistenie.

Rezervná výbava

V lete sa najviac zapotí chladiaci systém motora, preto je vhodné mať po ruke rezervnú predpísanú chladiacu kvapalinu. V núdzi sa dá nahradiť čistou vodou, ale po návrate ju nezabudnite dať vymeniť za predpísanú kvapalinu. Na dlhšiu cestu sa zíde aspoň jeden liter vhodného motorového oleja, pretože nie všetky čerpacie stanice majú v ponuke oleje zodpovedajúce štandardom výrobcu. Pri kúpe oleja sa vždy riaďte špecifikáciou výrobcu, dôležitá je predpísaná norma výrobcu, nie normy SAE, ani ACEA. Norma pre vaše vozidlo je uvedená na štítku na motore.

Ak je auto vybavené rezervným kolesom, odporúčame pred cestou skontrolovať jeho stav a dofúkať ho na hornú hranicu predpísaného tlaku najväčšieho hustenia. Ak nie je, pribaľte si sadu na opravu pneumatík a pumpu alebo kompresor, ktorým pneumatiku po oprave nahustíte. Ak nebudete schopní vymeniť koleso vlastnými silami, kontaktujte asistenčnú službu ŠKODA Assistance, ktorá sa o výmenu odborne postará. Vždy dbajte na bezpečnosť seba, svojich blízkych aj ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä pri defekte na frekventovanej komunikácii. Pred opustením vozidla si oblečte reflexnú vestu a dbajte na to, aby tak urobili aj ostatní členovia posádky. Byť videný znamená vašu väčšiu bezpečnosť.

Do odkladacej skrinky pod palubnou doskou pribaľte aj súpravu rezervných žiaroviek. Ak si na ich výmenu netrúfate, navštívte najbližšieho servisného partnera.

Zabuchnuté kľúče a auto stratené na parkovisku

Vo vozidlách, ktoré nie sú vybavené modernými systémami bezkľúčového vstupu a štartovania (KESSY), sú zabuchnuté kľúče častou a zbytočnou komplikáciou, ktorej sa dá predísť uložením náhradných kľúčov na bezpečnom mieste mimo vozidla, napríklad v taštičke s osobnými dokladmi. V prípade potreby je tiež možné kontaktovať asistenčnú službu.

Častým problémom v cudzích mestách alebo vo veľkých nákupných centrách je situácia, v ktorej si zrazu neviete spomenúť, kde presne ste odstavili svoje auto. On-line služby fungujúce prostredníctvom mobilnej aplikácie pre ŠKODA Connect umožnia pomocou inteligentného telefónu zistiť, kde ste vozidlo zaparkovali a taktiež na diaľku skontrolovať, či ste nezabudli zavrieť dvere alebo okno.

Čo robiť pri natankovaní nesprávneho paliva

Pred každým tankovaním porovnajte zhodu informácií na čerpacom stojane s informáciou na palivovom viečku. Obchodné názvy jednotlivých druhov palív a niekedy aj farby tankovacích pištolí, sa v rôznych krajinách môžu líšiť. Ak omylom natankujete benzín do prázdnej dieselovej nádrže, do max. objemu 5 litrov sa problém dá vyriešiť dotankovaním plnej nádrže naftou. Ak už natankujete väčšie množstvo nesprávneho paliva, za žiadnych okolností neštartujte vozidlo. Odporúčame kontaktovať asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako ďalej postupovať.

Pravidlá cestnej premávky v zahraničí

Zistite si o krajinách, kam cestujete, čo najviac informácií o dopravných predpisoch. V rôznych krajinách sa môžu odlišovať rýchlostné limity na konkrétnych komunikáciách, ale aj ďalšie pravidlá prevádzky. Môže to byť napríklad počet, farba a umiestnenie reflexných viest, predpísaná lekárnička a výstražný trojuholník, úprava denného svietenia, telefonovanie počas jazdy, či dokonca zákaz konzumácie jedla a nápojov za volantom. Odporúčame preto pred cestou preštudovať si legislatívu tranzitných aj cieľových krajín. Za nedodržanie predpisov môžu hroziť značné sankcie, v prípade nehody nielen finančné.

Pomoc v núdzi a pri dopravnej nehode

V prípade poruchy radíme motoristom kontaktovať asistenčnú službu. Majiteľom automobilov značky ŠKODA je k dispozícii služba ŠKODA Assistance. Asistenčné služby sú zárukou, že o vás bude v prípade núdze postarané na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Bližšie informácie o poskytovaných asistenčných službách nájdete v obale Palubnej literatúry vozidla. Informácie poskytnú aj pracovníci centrály ŠKODA Assistance, dostupnej 24 hodín denne 365 dní v roku. Pokiaľ telefonujete zo Slovenska, vytočte bezplatné telefónne číslo 0800 11 94 55. Ak zo zahraničia, vytočte telefónne číslo s medzinárodnou predvoľbou +421 2 4920 5951.

Napriek tomu, že tlačidlo automatického tiesňového volania v Európe bude patriť k štandardnej výbave až od budúceho roku, je už teraz voliteľnou súčasťou výbavy väčšiny modelov ŠKODA vyrobených od 1.6.2017. Vyššie modelové rady SUPERB, KODIAQ či KAROQ sú už štandardne vybavené životne dôležitou funkciou Emergency Call. Tiesňové volanie sa automaticky spustí po nehode a auto nadviaže hlasové spojenie s tiesňovou linkou 112. Pomocou tlačidla v stropnom module možno tiesňové volanie aktivovať aj manuálne. Táto služba nie je automaticky dostupná vo všetkých krajinách, dostupnosť služieb ŠKODA Connect v európskych krajinách je možné overiť si na webstránke www.skoda-auto.sk/o-nas/skoda-connect-dostupnost.

Doživotná garancia mobility

Napriek dôkladnej príprave odborníci odporúčajú pripraviť sa vopred aj na neočakávané situácie, ktoré dokáže spôsobiť porucha auta na cestách, či už je to zháňanie odťahovej služby, alebo čakanie na opravu v servise, o navýšení výdavkov nehovoriac. „Naši zákazníci, ktorí využívajú služby autorizovaného servisu ŠKODA AUTO, majú zdarma k dispozícii Doživotnú garanciu mobility, čo znamená, že majú pomoc asistenčnej služby ŠKODA Assistance zdarma kedykoľvek a kdekoľvek to potrebujú, vrátane zahraničia,“ hovorí Róbert Hukel. Ak sa nepodarí uviesť vaše auto do prevádzky priamo na mieste poruchy, bude odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA. Ak sa oprava nevykoná v ten istý deň a vy sa nachádzate vo vzdialenosti väčšej ako 30 km od miesta vášho bydliska alebo cieľa vašej cesty, servis ŠKODA vám môže v prípade potreby zaistiť náhradnú dopravu, zapožičanie náhradného auta či ubytovanie v hoteli pre posádku na jednu noc.

Šťastne až do cieľa

Aj keď to počúvame stále, tieto zásady naozaj fungujú a ich dodržiavaním predídete krízovým momentom na cestách. Uistite sa, že máte správne nastavený volant, sedadlo a hlavovú opierku. Dodržiavajte pitný režim, robte si prestávky, počas ktorých vystúpte z vozidla a ponaťahujte sa. Nepodceňujte príznaky mikrospánku a na rozptýlenie si pred cestou prichystajte playlist obľúbených pesničiek.