Škodovka narazila do zvodidiel a autobusu, zahynuli vodič a spolujazdkyňa (foto)

Tragická predvianočná nehoda sa stala 23. decembra krátko pred 18:00 na ceste I/19 v smere od horského prechodu Dargov k obci Dargov.

Po zrážke ostalo auto v priekope

Auto, ktoré viedol 49-ročný Ukrajinec, sa z doposiaľ nezistených príčin stalo nestabilným, prešlo do protismeru, kde počas rotácie v ľavom pruhu najprv narazilo do zvodidiel, a potom do prednej časti medzimestského autobusu, ktorý v tom čase smeroval od obce Dargov na Košice.

Po zrážke auto zostalo stáť v priekope. Vo vozidle sa okrem vodiča na sedadle spolujazdca nachádzala aj 34-ročná spolujazdkyňa. Obaja pasažieri utrpeli pri dopravnej nehode zranenia, ktorým na mieste podľahli. V tlačovej správe o tom informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Negatívna dychová skúška

K zraneniu vodiča autobusu ani cestujúcich, nachádzajúcich sa v ňom, nedošlo. Dychová skúška vodiča autobusu bola negatívna. To, či pred jazdou požil alkohol alebo iné omamné látky vodič Škody Octavia, bude zisťované pri pitve.

Celková predbežná škoda bola vyčíslená na takmer 17-tisíc eur. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

„Presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, no i miera zavinenia jej účastníkov bude predmetom ďalšieho vyšetrovania trebišovských dopravných policajtov aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, ktorý bol prítomný na mieste dopravnej nehody už v čase jej dokumentovania,“ uzavrela Ivanová.

Tragická dopravná nehoda na ceste I/19 v smere od horského prechodu Dargov k obci Dargov. Foto: www.facebook.com