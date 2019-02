Školáci v Košiciach môžu cez jarné prázdniny navštíviť prímestské tábory aj skúsiť prácu v zoo

KOŠICE 18. februára (WebNoviny.sk) – Pre deti v Košickom kraji sa od pondelka začínajú jarné prázdniny, ktoré potrvajú do nedele 24. februára. V Košiciach je pre školákov pripravených viacero podujatí na ich trávenie.

Knižnica predĺži otváracie hodiny

Ako informoval Miroslav Sambor z košického magistrátu, Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci prázdninového programu ponúka zábavné dopoludnia.

Od pondelka do piatku, vždy od 10:00 do 12:00, budú v mimoškolských pobočkách prebiehať tvorivé dielne, zábavné čítania, súťaže a k dispozícii budú stolové spoločenské hry. Vo štvrtok budú otváracie hodiny pobočiek pre prázdninujúcich školákov rozšírené a otvorené budú od 8:00 do 16:00.

Centrum voľného času privíta deti v prázdninovom klube na Popradskej 86. Každý deň budú mať iný program, keď navštívia Botanickú záhradu, bábkové divadlo či divadelné predstavenie.

V hvezdárni a planetáriu CVČ na Popradskej ulici je v pondelok 18. februára pripravené podujatie Valentínske prázdninové planetárium s programom o 10:00, 14:00 a 16:00.

Prímestské tábory

Prímestské tábory organizujú aj centrá voľného času, ktoré sú súčasťou niektorých základných škôl. Deti privítajú počas jarných prázdnin na Základná škola (ZŠ) Bukovecká, ktorá tábor pripravila v spolupráci s Výmenníkom Važecká a občianskym združením Loďka nádeje.

Prímestský tábor pre malých lyžiarov a turistov organizuje ZŠ Staničná, ktorá pripravila aj jarný pobytový tábor v penzióne Driečna. Pre deti od päť do 15 rokov zorganizuje jarný prímestský tábor aj ZŠ Hroncova. Program pre nich je pripravený od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00.

V Zoologickej záhrade Košice sa deti môžu tešiť na kontakt so živými zvieratami, návštevu chovných zariadení, uvidia tiež zázemie vo vybraných chovných zariadeniach a môžu si vyskúšať aj prácu ošetrovateľa.

Rodičia môžu dieťa prihlásiť do tábora na jeden alebo aj na päť dní. Urobiť tak môžu telefonicky na čísle 0948 170 030, alebo mailom na adrese vzdelanie@zookosice.sk.