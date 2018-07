Školy nie sú s „nadiktovaným“ internetom spokojné, štátu by mohli ušetriť desiatky miliónov eur

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) – Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, ktorá združuje viac ako 40 operátorov z celého Slovenska, považuje situáciu na ministerstve školstva v súvislosti s internetom pre školy za príležitosť preukázať neefektívnosť centralizovaných projektov Infovek a Edunet.

Predbežné rozhodnutie súdu v súčasnosti bráni rezortu podpísať zmluvu s víťazom verejného obstarávania pre centrálne zabezpečenie internetového pripojenia na školách. Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie zároveň ministerstvu nariaďuje vypovedať stále platnú zmluvu so súčasným poskytovateľom pripojení Slovak Telekomom.

Kvalitnejšie pripojenie za nižšie ceny

Ako agentúru SITA informoval PR konzultant asociácie Martin Valášek, školy, hľadajúce pre veľkú nespokojnosť s internetovými službami od Slovak Telekomu, ktorý zabezpečuje pripojenia v projekte Infovek, možnosti pre individuálne pripojenia, oslovujú členov asociácie.

Desiatky lokálnych operátorov dnes poskytujú pre stovky materských, základných a stredných škôl rýchlejšie a kvalitnejšie internetové pripojenia za niekoľkonásobne nižšie ceny, ako v priemere platí za jednu prípojku štát. Kým pripojenie od lokálneho poskytovateľa stojí školu zvyčajne 10 až 15 eur mesačne, za jedno pripojenie v rámci Infoveku dnes Slovak Telekom inkasuje v priemere takmer 150 eur. V nasledovníkovi Infoveku, projekte Edunet, predpokladá štát platbu za jedno pripojenie rýchlosťou 10 Mbit/s zhruba 90 eur a za 200 Mbit/s až 230 eur mesačne.

Asociácia dlhodobo upozorňuje na nehospodárnosť a neefektívnosť centrálneho zabezpečenia internetu pre školy na Slovensku od jediného poskytovateľa. Ministerstvo doteraz nepredložilo analýzu, ktorá by ekonomicky zdôvodnila tento spôsob obstarávania.

Podstatne lacnejší model

„Hoci jedným z argumentov ministerstva školstva pre centrálny nákup internetu sú dlhoročné pozitívne skúsenosti s dodávkou služieb podobného typu od jedného dodávateľa, skúsenosti našich členov poukazujú, naopak, na to, že stovky škôl po celom Slovensku nie sú s centrálne „nadiktovaným“ internetom spokojné,“ povedal predseda Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu Michal Rybárik. Podľa neho „stovky pripojení, ktoré už dnes zabezpečujú lokálni poskytovatelia internetu školám po celom Slovensku, jednoznačne dokazujú dve veci. Po prvé, že školy sú dostatočne gramotné na to, aby si internet zabezpečili samy. A po druhé, že tento model by bol pre daňových poplatníkov podstatne lacnejší a štátnej pokladnici by ušetril desiatky miliónov eur“.

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu vyzýva Ministerstvo školstva SR, aby prestalo strkať hlavu do piesku a aby v rámci verejnej diskusie predložilo štatistiky o reálnom využívaní Infoveku na školách. Podľa zmlúv uzatvorených so Slovak Telekomom v roku 2010 a neskôr v roku 2015 ministerstvo platí za systém, ktorý má obsahovať monitorovanie siete a prevádzky až na úroveň jednotlivých používateľov. Namerané údaje musia byť dostupné aj pomocou webovej aplikácie v grafovej a tabuľkovej podobe, vrátane možnosti jednoduchej manipulácie a prispôsobenia existujúcich reportov alebo zadefinovania vlastných reportov. „S takýmto centrálnym systémom za milióny eur nemôže byť pre ministerstvo najmenší problém zistiť, v akom rozsahu, a či vôbec školy pripojenie cez Infovek využívajú,“ uzatvoril predseda asociácie.