Školy by podľa SaS mali riadiť manažéri, privítali by odvážnejšie kroky ministerstva školstva

BRATISLAVA 1. september (WebNoviny.sk) – Riaditelia základných a stredných škôl by nemali byť viazaní povinnosťou odučiť stanovený počet hodín a mali by sa sústrediť na manažérske a ekonomické riadenie svojej školy. Tvrdí to poslanec NR SR a tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo Branislav Gröhling.

„Vítame, že sa otvára diskusia o uvoľnení rúk pre riaditeľov škôl. Počkáme si, s akým konkrétnym návrhom príde rezort školstva, ktorý už avizoval, že riaditeľ sa bude môcť rozhodnúť, či bude chcieť učiť, alebo nie. Privítali by sme, keby ministerstvo bolo odvážnejšie. My presadzujeme myšlienku, aby školu riadili manažéri,“ poznamenal Gröhling v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany SaS Katarína Svrčeková.

Podľa opozičného poslanca je kľúčom, aby popri riaditeľovi školy bola sformovaná pedagogická rada, ktorá bude zodpovedná za samotný obsah vzdelávania. Vyšším cieľom je nastaviť základné vzťahy medzi zriaďovateľmi, riaditeľmi a manažmentom škôl – teda aktérmi, ktorí majú zabezpečovať kvalitné vzdelávanie žiakov.

„Najmä menším školám by pomohlo, keby dostali možnosť vytvárať takzvané klastre, či už lokálne, alebo regionálne. Vďaka nim by mohli svoju účtovnú, daňovú, mzdovú alebo technickú agendu organizovať spoločne. V rámci ‚klastrov‘ by školy tiež vytvárali odborné zoskupenia a vďaka nim rozvíjali a vylepšovali svoje pedagogické a výchovné programy, spoločne organizovali svoj spôsob fungovania, organizáciu vyučovania a do istej miery aj obsah vzdelávania,“ doplnil Branislav Gröhling.