Školy sa neotvárajú rovnako. Niekde rozhodoval záujem rodičov, inde počúvali hygienikov

O tom, že 8. februára by sa mali žiaci vrátiť do školských lavíc sa hovorilo celý minulý týždeň. Do piatka večera minulý týždeň však nebolo jasné, ktoré presne ročníky a za akých podmienok.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) najskôr hovoril, že materské školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl sa „stopercentne“ otvoria na celom Slovensku. Nakoniec však všetky školy v čiernych okresoch zostali na celom Slovensku zatvorené.

Samosprávy, mestá a obce v bordových okresoch rozhodovali o otvorení škôl podľa miestnej epidemiologickej situácie a na základe odporúčaní regionálnych hygienikov. Presné číslo, koľko škôl sa nakoniec v pondelok otvorilo, nie je známe.

Počet otvorených škôl nie je známy

Ministerstvo školstva totiž takýto zoznam škôl neeviduje. Ako odkázali z tlačového odboru rezortu, je to skôr otázka na jednotlivých zriaďovateľov. Zároveň ale uviedli, že ministerstvo to prostredníctvom online formulára zisťuje.

„Touto cestou zároveň rezort školstva prosí riaditeľov jednotlivých škôl o vyplnenie a nahlásenie danej situácie, aby sme dostali objektívny pohľad na aktuálny stav,“ uviedlo ministerstvo.

Webnoviny.sk sa snažili zistiť počet otvorených škôl od vyšších územných celkov. Tie však evidujú iba čísla za stredné školy, ktoré majú v svojej kompetencii. Základné a materské školy spadajú pod mestá a obce.