Skončí Pellegrini na poste slovenského premiéra? Údajne má záujem o významný post v Bruseli

aktualizované 20. júna 16:09

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini má údajne záujem o post šéfa Európskej rady. Informuje o tom portál Pravda.sk, ktorému to potvrdili tri od seba nezávislé vysokopostavené zdroje z krajín Visegrádskej štvorky (V4).

Ak by Pellegrini získal „flek“ v Bruseli, musel by odísť z postu predsedu slovenskej vlády a tým by zrejme padol celý kabinet. Keď totiž premiér podá demisiu, tak podľa Ústavy SR odstúpia všetci ministri. Do hry by sa tak mohli zrejme dostať aj predčasné voľby, pretože tie v riadnom termíne sa majú konať koncom februára alebo začiatkom marca 2020.

Pellegrini nepovažuje za správne komentovať personálne obsadzovanie postov v Európskej únii. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Patrícia Macíková. „V Bruseli dnes zaznieva množstvo rôznych špekulácií o personálnom obsadzovaní jednotlivých pozícií. Na úrovni jednotlivých frakcií a členských štátov sa realizujú rokovania a nie je dôvod vyjadrovať sa počas týchto rokovaní,“ konštatuje Macíková.