Skončil sa dvanásty ročník vzdelávacieho programu Seeds for the Future

Projekt spoločnosti Huawei, zameraný na vzdelávania mladých odborníkov v oblasti IT a IKT, má od minulého týždňa šesť nových absolventov. Študenti Technickej univerzity v Košiciach využili možnosť učiť sa od renomovaných odborníkov spoločnosti Huawei v oblasti IT a telekomunikačných technológií, skúsenosti získali aj v oblasti medzinárodného manažmentu a komunikácie.

Na Slovensku projekt Seeds for the Future privítal šesť študentov, tentokrát sa však namiesto čínskeho Šen-Čenu uskutočnil online. Dôvodom bola neutíchajúca pandémia koronavírusu COVID-19. Program bol rozdelený na povinné kurzy, voliteľné kurzy a praktické workshopy zamerané na moderné technológie – 5G, cloud alebo umelú inteligenciu. Jednotlivé lekcie prebiehali v rozmedzí piatich dní. Slovenskí študenti absolvovali všetky povinné a niekoľko voliteľných kurzov.

Študenti na projekte ocenili hlavne jedinečnú náplň prednášok, konkrétne témy zamerané na umelú inteligenciu, siete piatej generácie a ich využitie v inteligentných systémoch dopravy. Jedinou nevýhodou bol vraj fakt, že projekt Seeds for the Future sa tento rok neuskutočnil v Číne. Uvítali by návštevu technologických laboratórií vo výskumných centrách Huawei a aj praktické cvičenia za použití najmodernejších technológií.

Simona Hovančíková, študentka bakalárskeho stupňa študijného programu Inteligentné systémy Technickej univerzity v Košiciach, ocenila najmä kurzy venované využitiu umelej inteligencie v praxi. Foto: Huawei

Colin Cui Yu, generálny manažér Huawei Slovensko počas záverečnej ceremónie vyzdvihol najmä dôležitosť vzdelávania mladých expertov: „Rok 2020 priniesol niekoľko ťažkých výziev pre priemysel, firmy i bežných ľudí. Jednou z nich je využitie technológií v boji proti pandémii koronavírusu.. Pre spoločnosť je to veľmi dôležité, preto oceňujeme pomoc mladšej generácie – najmä študentov odborov STEM. To bol jeden z cieľov tohto projektu. Trh IKT sa globalizuje, domáce talenty sú nevyhnutnosťou, bez nich špičkové svetové technológie len ťažko preniknú do miestnych komunít. Ďakujeme všetkým študentom za účasť, možno ich profesionálna kariéra v oblasti IT a IKT jedného dňa privedie aj do Huawei.“

Seeds for the Future je vlajkovým CSR projektom spoločnosti Huawei. Funguje od roku 2008 a je zameraný na rozvoj mladých talentov v oblasti IKT, ako aj na nadviazanie komunikácie medzi rôznymi krajinami a kultúrami. Zdieľaním odborných znalostí a skúseností v globálnom obchodnom prostredí môžu študenti z rôznych krajín spoznávať pokrokové technológie a získať odborné znalosti a zručnosti, ktoré potom môžu zužitkovať vo svojom kariérnom živote.

Informačný servis