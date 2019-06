Skorší odchod do penzie pre matky je drahé opatrenie, podľa analytika by pomohli iné nástroje

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Podmienky výchovy dieťaťa, po ktorých splnení bude mať matka nárok na skorší odchod do dôchodku ako muž alebo bezdetná žena, sú podľa analytika INEKO Petra Goliaša formulované veľkoryso a splní ich pravdepodobne výrazná väčšina matiek.

„Čím viac žien splní podmienky, tým horší bude dopad tohto opatrenia na verejné financie,“ povedal pre agentúru SITA. Upozornil na to, že ide o mimoriadne drahé opatrenie, ktoré najmä v čase starnutia obyvateľstva významne zhorší stabilitu verejných financií.

Odmena v čase starostlivosti

„Rodinám by podstatne viac pomohlo, keby štát odmeňoval rodičov v čase starostlivosti o deti, a nie až v starobe,“ zdôraznil analytik INEKO. Podľa neho o tom svedčia aj údaje o rozšírení chudoby, podľa ktorých patria medzi najohrozenejšie rodiny s viacerými deťmi a medzi najmenej ohrozených patria dôchodcovia.

Problém nízkych dôchodkov rodičov, ktorí sa starali o deti, sa dá podľa Goliaša vyriešiť zvýšením vymeriavacieho základu na sociálne poistenie, ktoré za rodičov poberajúcich rodičovský príspevok platí štát.

„V porovnaní so skorším odchodom do dôchodku by opatrenia zamerané na zvýšenie vymeriavacieho základu a adresnú podporu stáli menej peňazí a viac by pomohli rodičom vychovávajúcim deti. Skorší odchod do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali deti, je preto plytvaním verejných zdrojov,“ tvrdí. Z pohľadu rodovej rovnosti je podľa neho problémom aj diskriminácia otcov, ktorí sa tiež starajú o deti a zákon na nich nemyslí.

Nárok na odchod do dôchodku

Osobnú starostlivosť o dieťa najmenej 10 rokov do jeho plnoletosti, či najmenej päť rokov do plnoletosti, ak sa žena začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa, navrhujú poslanci za Smer-SD a Slovenskú národnú stranu (SNS) ako podmienky výchovy dieťaťa, za ktorých žene vznikne nárok ísť skôr do dôchodku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Ak žena vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do penzie najneskôr v 63,5 roku, pri dvoch vychovaných deťoch v 63 rokoch a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, budú mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka. Ostatné ženy a muži pôjdu do dôchodku najneskôr v 64 rokoch.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom postení, ktorý poslanci za Smer-SD a SNS predložili do parlamentu. Novela zákona nadväzuje na schválenie ústavného zákona, ktorým parlament zaviedol strop na penzijný vek.

Východu zohľadnia aj otcom

Ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov, podmienka výchovy dieťaťa s nárokom na zníženie dôchodkového veku bude splnená, ak sa matka starala o dieťa od jeho narodenia do úmrtia. Výnimkou budú prípady, ak žena podľa právoplatného rozhodnutia súdu spôsobila smrť dieťaťa úmyselným trestným činom. Podmienku výchovy dieťaťa však matka splní aj vtedy, ak sa osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

To isté obdobie výchovy tohto istého dieťaťa bude možné zohľadniť len jednému poistencovi. „Ak dieťa vychovali napríklad manželia v tom istom období spolu, jeho výchova sa v súlade s ústavou zohľadní prednostne žene,“ uviedli koaliční poslanci.

Ak žene výchovu dieťaťa nebude možné zohľadniť, napríklad zomrie pred dosiahnutím dôchodkového veku, výchova dieťaťa sa pri stanovení penzijného veku zohľadní mužovi. Pôjde pritom o osobitné životné situácie, ako napríklad výchova detí otcom po smrti matky.